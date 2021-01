Hattingen: Vor 125 Jahren wurde die Bogestra gegründet

Hattingen Die Bogestra bewegt Menschen - und das seit 125 Jahren. In Bochum, Gelsenkirchen, Hattingen, Herne und Witten sind Busse und Bahnen unterwegs.

Dass die Bogestra die meisten Linien des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) in Hattingen betreibt, ist seit Jahrzehnten gewachsene Tradition. Viele Busse und die Straßenbahn fahren mit dem Logo der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft, die es jetzt seit 125 Jahren gibt.

Für rund 30 Pfennige starteten im Jahr 1896 die ersten Fahrten

Gerade einmal 13 Monate nach der ersten Straßenbahnfahrt im mittleren Ruhrgebiet gründete sich im Januar 1896 die Bogestra. Für rund 30 Pfennige starteten damals die ersten Fahrten mit maximal 30 km/h und offenen Plattformen für Fahrer und Fahrgäste unter anderem von Bochum nach Herne.

Gehalten wurde auf der 6,8 Kilometer langen Strecke an 17 festen Haltestellen. Diese waren überwiegend in der Nähe von Wirtshäusern, damit man sich bei schlechtem Wetter unterstellen konnte – so zumindest die offizielle Begründung.

Zum Betriebsbeginn gab es fünf Motorwagen und vier Anhänger

Mit Betriebsbeginn der Bogestra gab es fünf Motorwagen und vier Anhänger, der erste Betriebshof befand sich an der Herner Straße in Bochum, der heutigen Wiese vor dem Bergbaumuseum. Die Wagen boten innen 16 Personen und auf den offenen Plattformen sieben weiteren Fahrgästen Platz.

Im Bau waren kurz vor der Unternehmensgründung bereits weitere Strecken, unter anderem in Gelsenkirchen und Wattenscheid. Und so betrug im ersten Geschäftsjahr die Gesamtlänge des Liniennetzes bereits 37 Kilometer. Die ersten Busse rollten in den 1920er-Jahren, nur wenige Jahre dauerte der Einsatz von einigen O-Bussen in den 1950er-Jahren.

Die Geschichte der Bogestra ist eine Geschichte des Ruhrgebiets

"Viele Geschichten und einzigartige Erlebnisse prägten schließlich die dann

folgenden 125 Jahre Unternehmensgeschichte", so die Bogestra über sich selbst. "In den 125 Jahren, die die Bogestra das mittlere Ruhrgebiet bewegte, hat die Region das Unternehmen und das Unternehmen die Region beeinflusst. So ist die Geschichte der Bogestra gleichzeitig auch eine Geschichte des Ruhrgebiets."

Für den gesamten EN-Kreis und auch Hattingen war zuletzt im Jahr 2018 bedeutend, dass die Bogestra eine ÖPNV-Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) eingegangen ist. Mit einem Gesellschaftsvertrag wurde festgehalten, dass die Bogestra ab sofort mit 30 Prozent an der Verkehrsgesellschaft beteiligt ist.

>>> INFO: Aktionen zum Jubiläumsjahr

Das Jubiläumsjahr der Bogestra startet direkt mit einer großen Online-Verlosung. Zu gewinnen gibt es ein Ticket-2000-Abo Preisstufe A (Laufzeit ein Jahr) sowie 25 x Ticket-2000-Monatskarten Preisstufe A. Weitere Aktionen unter anderem: Auf eine Sonderfahrt mit einer historischen Straßenbahn oder einem Bus können sich Besucher beim Tag der offenen Tür voraussichtlich im September freuen. Azubis stellen aus alten Gleisstücken Jubiläumsblöcke her, und auch ein internationales Bogestra-Kochbuch ist geplant.

Zudem gibt es den dritten Band der „Zeitreise durchs BOGESTRA-Land“. Unter dem Titel „125 Jahre ,flott und freundlich durchs Revier‘

(1896-2021)“ sind viele Fotos und Episoden aus der Vergangenheit versammelt. Der Band ist voraussichtlich ab Ende Januar im Kundencenter am Reschop Carré zum Preis von 29,80 Euro erhältlich.

