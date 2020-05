Hattingen: Wartezeiten am Recyclinghof ärgern Kunden

Hattingen. Für Privatpersonen ist der Recyclinghof der AHE in Hattingen ohnehin nur an drei Tagen geöffnet. Jetzt sorgt Corona für weitere Beschränkungen.

Wer seinen Müll als Privatperson am Recyclinghof der AHE auf dem Hüttengelände entsorgen möchte, muss Zeit mitbringen. Immer noch.

Nach mehreren Wochen, in denen nur Gewerbetreibende den Recyclinghof nutzen konnten, dürfen seit dem 3. April auch Privatpersonen das Gelände wieder betreten. Der Andrang an den ersten Tagen war enorm – lange Schlangen und ein entsprechend großer Rückstau waren die Folge.

Wenn die Gartensaison beginnt oder endet, müsse man immer warten

Jetzt sind die Schlangen immer noch da. Trotz schlechter Wetterbedingungen mit Regen und Hagel warteten auch an diesem Samstag wieder viele Autos vor dem Gelände auf Einlass. Warum eigentlich?

„Wir renovieren zurzeit das ehemalige Zimmer meines Sohnes“, erzählt Sabine Malszewski. In ihrem Kofferraum hat sie viele Modelle des ehemaligen Architekturstudenten verstaut, ein paar sonstige Kleinigkeiten sowie Reste eines Schrankes. Für die Warterei hat sie Verständnis. „Eigentlich ist es jedes Jahr so – jeweils zum Frühling und Ende Herbst“, erzählt sie. Gerade wenn die Gartensaison beginnt oder endet, müsse man warten.

Manche haben einen Anhänger dabei

Einziger Unterschied in diesem Jahr: Als Beschränkung im Rahmen der Corona-Pandemie dürfen weniger Personen und Fahrzeuge auf das Gelände. Das verlängert die Warteschlangen. Und dennoch gibt es kein Gedränge. Auf beiden Straßenseiten der Einfahrt stehen die Autos in Reihe und fahren geordnet auf den Hof.

Manche haben einen Anhänger dabei. Neben den Resten von Renovierungen sind es vor allem Gartenschnitt oder alte Kellerfunde, die jetzt weichen müssen. So wie bei Leszek Dyhdalewicz. „Nicht viel – alte Schlitten, ein bisschen Holz“, erzählt er.

Eines zeigt sich deutlich: Der Bedarf ist da

Als Privatperson hat er seit dem Ausbruch von Covid-19 an diesem Samstag zum ersten Mal etwas weggebracht. Und ärgert sich über die Wartezeiten. „Die Öffnungszeiten für Privatpersonen sind sehr eingeschränkt“, sagt Leszek Dyhdalewicz. Das ist nur an drei Tagen in der Woche möglich.

Eines zeigt sich deutlich: Der Bedarf ist da. Trotz der Corona-Krise bleibt das Leben nicht stehen. Gerade jetzt scheint die freie Zeit viel intensiver für Renovierungen oder Aufräumaktionen genutzt zu werden. Privatpersonen sollten also auch weiterhin mehr Zeit für das Fortbringen ihres Mülls am Recyclinghof einplanen.