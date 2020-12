Der Holti interviewt den Zimbo - eine Erinnerung an vergangenen Kinderkarneval. Für den Clown-Darsteller Frank Hoffmann aus Hattingen war das Jahr 2020 ein besonders schwieriges.

Mein Jahr Hattingen: Was die Corona-Pandemie mit einem Clown macht

Hattingen Künstler hat die Corona-Pandemie besonders hart getroffen - so auch Frank Hoffmann aus Hattingen. Doch die Hoffnung stirbt bei ihm zuletzt.

„In diesem Jahr wurden Künstler kreativ völlig ausgebremst.“ Davon können nicht nur Francois Cruchot, Circusdirektor Cicero und Prof. Dr. Clown Zimbo ein Lied singen. Auch der Vater der Figuren, Frank Hoffmann, macht an dieses Jahr beruflich einen großen Haken. Er ist – wie alle anderen Künstler – zwischen Bangen und Hoffen, zwischen Mut und Verzweiflung. „Aber man kann mich weiter buchen“, schreit er fast in die Welt hinaus.

>>> Aktuelle Nachrichten aus Hattingen gibt es in unserem Newsletter

"Corona und in der Folge die Politik haben in diesem Jahr alles zu Fall gebracht, was hätte stattfinden sollen“, sagt . Aber eine Veranstaltung nach der anderen wurde gekippt, alle neuen Ideen und Vorsichtsmaßnahmen, die er für die Coronazeit entwickelt hat, um auftreten zu können, wurden von den Behörden kurzfristig wieder über den Haufen geworfen.

„Angeblich ist alles doch nicht sicher genug. Man weiß gar nicht mehr, was man noch machen soll“, erzählt er. Und kann seine Wut nur schwer unterdrücken. Dabei ist er ein positiver Mensch. Entwickelt gerne Figuren für seine Auftritte und das mit deutscher Akribie. So wie den beliebten französischen Gendarm Francois Cruchot. „Was ich bei dem Walk-Act trage, ist eine echte Ersatz-Uniform der Originalkleidung eines Schauspielers aus einem Louis-de-Funès-Film, die ich vor Jahren ersteigerte habe.“

Die Corona-Pandemie hat den Hattinger besonders hart erwischt

Diese beige-braunen Sandfarben habe es eigentlich nur im Film gegeben. „Die echten Gendarmen waren ja in blau gekleidet“, sagt der 55-Jährige. „Aber ich bin da sehr streng und habe eine große Liebe zum Detail.“ Das Képi, die Kopfbedeckung der Gendarmen, musste er sich nochmal in Hutgröße kaufen, weil ihm die echten immer zu klein waren und aberwitzig wie ein Krönchen auf seinem Haupt saßen.

Die Corona-Pandemie hat den Mann, der professionell die Menschen erfreut, besonders hart erwischt. Denn anders als Einzelkünstler wie beispielsweise Dieter Nuhr, tritt der Hattinger von Mai bis Ende Oktober meistens auf Großveranstaltungen auf. Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen Anfang Mai, die Spielemesse in Essen, Open-air-Veranstaltungen jeglicher Art über den ganzen Sommer – all' das sind Heimspiele für den Hattinger.

Clown Zimbo hatte im Mai dieses Jahres sein 30-jähriges „Betriebsjubiläum“

Bestens bekannt ist er als Prof. Dr. Clown Zimbo, Facharzt für Kinderspaßologie mit gigantisch langen schwarz-roten Schuhen. Zimbo, der im Mai dieses Jahres sein 30-jähriges „Betriebsjubiläum“ hatte, wird in diesem Jahr ebenfalls komplett ausgebremst. „Ab dem 12. März hagelte es Absagen. Dieses Jahr ist alles auf Null gestellt“, stellt Hoffmann fest. Seine Arbeit, die er leidenschaftlich ausübt, genauso wie sein Verdienst. Alles ein Totalausfall.

Bevor ihn sein normales berufliches Loch von Januar bis ins Frühjahr hinein erreicht, holt er das Geld für die Monate, die er überbrücken muss, auch am Ende eines Jahres herein. Auf Weihnachtsmärkten im Revier ist er beliebt. Zum Jahresende gibt es Firmen-, Nikolaus- und Weihnachtsfeiern. Da tritt er zum Beispiel auf einem Segway mit einem selbstgefertigten Flugzeug als „Max, der Buschpilot“ auf oder greift auf dem Segway fahrend in die Pianotasten. Ihn sieht man auf dem Altstadtfest und bei Feiern von Menschen mit Einschränkungen.

Er ist weiter buchbar: Die Hoffnung stirbt bei Frank Hoffmann zuletzt

Doch das Jahr 2020 war für ihn eine nie geahnte Katastrophe. „Das Prinzip Hoffnung funktioniert nicht mehr“, stellt er fest. Er, der überzeugte Clown Zimbo, der anderen immer gute Laune beschert, überlegt, in einen ganz „normalen“ Beruf zu wechseln. Aber, in welchen mit 55 Jahren? „Befreundete Künstler haben bei Gesundheitsämtern angefragt, die ja zurzeit völlig überlastet sind und Menschen suchen, die bei den Corona-Tests helfen. Die nehmen aber lieber Leute von der Bundeswehr, weil die ja ohnehin ihren Sold bekommen."

Nicht mal ein kleiner Schimmer ist zurzeit am Ende des Tunnels zu sehen. „Aber vergessen Sie nicht, man kann mich buchen“, sagt Clown Zimbo. Die Hoffnung stirbt zuletzt.

>>> INFO: Vom Verkehrsplaner zum Clown

Bevor der Hattinger Frank Hoffmann (55) die Verwandlung zum Clown Zimbo durchmachte, war er Verkehrsplaner. Der Durchbruch zu seiner beruflichen Leidenschaft gelang ihm auf der Bundesgartenschau 1997 im Gelsenkirchener Nordpark.

Da wurde sein Talent auf der „Woche der Clowns“ entdeckt. Er gestaltete eine Dramaturgie beim Regenprogramm im Zirkuszelt nicht nur für die Kleinen. „Den sollte man sich warmhalten, der hat das im Griff“, sagte kein Geringerer als Bernhard Paul, Chef vom Zirkus Roncalli. Der Erfolg von Hoffmann in den nachfolgenden Jahrzehnten gab ihm recht.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel