Hattingen: Wie Kindermusiker Kallauch ein Album finanziert

Das Aufnahmestudio, die Musiker: Für sein neues Album hatte Daniel Kallauch schon alles gebucht und geplant. Aber dann kam die Corona-Pandemie und er musste zwölf bis Mai geplante Konzert-Auftritte absagen, mit deren Erlös er das Album hatte finanziert wollen. Jetzt, zu Corona-Zeiten, muss er daher andere Wege finden, um seine neue CD „Knallvergnügt“ aufnehmen zu können.

Künstlerkollege brachte Kallauch auf die Idee, durch Crowdfunding sein Album zu finanzieren

"Ich hatte vor Jahren von einem Künstlerkollegen gehört, der durch Crowdfunding sein Album finanzierte“, erinnert sich der Wahl-Hattinger. Über die Internetseite „startnext.com“ rief Kallauch also zur Rettung seiner Album-Produktion auf. Die Idee: durch viele, kleine Geldspenden insgesamt 25.000 Euro zusammenbekommen.

Insgesamt sind bereits über 15.000 Euro zusammengekommen

Die Schwarmfinanzierung funktioniert offenbar. Seit dem 8. April kann online gespendet werden. Mittlerweile unterstützen schon mehr als 200 Menschen das Projekt, insgesamt sind bereits über 15.000 Euro zusammengekommen. „Ich bin begeistert und unheimlich gerührt“, sagt der Kinderliedermacher angesichts der regen Beteiligung.

Bis zum 17. Mai wird das Crowdfunding noch geschaltet sein. Schon eine Woche später geht es in ein Studio nach Heidelberg, wo die zwölf neuen Songs aufgenommen werden. Die 25.000 Euro braucht Kallauch für die Miete des Studios, die Musiker, die GEMA, den Grafiker, die Anfertigung von Fotos und, und und. Außerdem ist er verantwortlich für zwei Angestellte seines vor fünf Jahren gegründeten Labels „Volltreffer“. Darüber hinaus arbeiten drei bis vier Honorarkräfte für den Musiker.

Das neue Album "Knallvergnügt" soll Mitte September erscheinen

Mitte September soll das Album "Knallvergnügt" dann erscheinen. Der Ausdruck „knallvergnügt“ geht übrigens auf das Gedicht „Morgenwonne“ von Joachim Ringelnatz zurück. „Der Albumtitel ist ein schöner Gegentrend zur aktuellen Situation. Gerade Kinder brauchen das jetzt“, findet der Musiker.

Mit den neuen Liedern will er das Vertrauen in Gott und den Glauben stärken. Zwar seien die Songs weit vor der Corona-Pandemie entstanden, dennoch passten sie gut zur jetzigen Situation. „Vor zwei Jahren war ich selbst ziemlich krank“, erinnert sich Kallauch. Diese Erfahrungen seien in die Texte eingeflossen. Die Songs sollen auch anderen Mut machen.

Um den Verkauf seiner CD anzukurbeln, setzt Kallauch auf den Onlinevertrieb

Bei der Verbreitung der CD werden er und seine Mitarbeiterinnen voraussichtlich neue Wege gehen. Denn ob nach dem 31. August öffentliche Veranstaltungen wieder möglich sein werden, steht noch in den Sternen. Um den Verkauf seiner CD anzukurbeln, setzt Kallauch deshalb auf den Onlinevertrieb. Dafür bekam er staatliche Fördermittel genehmigt, mit denen er eine Beratungsfirma für Onlinemarketing beauftragen kann. Die Soforthilfe des Landes NRW für Einzelkünstler indes sei mittlerweile ausgeschöpft, weshalb er eine Absage bekam.

Kallauch hofft daher auf seine knapp 40 Auftritte, die ab Herbst geplant sind. „Wenn die auch noch wegfallen, wird es aber schwierig.“

Auf der Bühne steht er seit 30 Jahren

Seit 30 Jahren steht Daniel Kallauch mit Spaßvogel Willibald auf der Bühne. Seine Kinderlieder sind vor allem in Kindergärten, Gottesdiensten und Grundschulen verbreitet. Die Songs eignen sich zum Nachsingen in der Familie oder der Kirche. Kallauch choreographiert zu den Stücken bestimmte Bewegungsabläufe, die die Stücke für die Kinder noch einprägsamer machen.

Aus den 1990er Jahren sind Kallauchs Songs „Einfach spitze“, „Hip Hop, Schule ist top“ oder „Weihnachten ist Party für Jesus“ weit verbreitet. In den 30 Jahren, die der Wahl-Hattinger nun schon Musik macht, hat er mehr als 2800 Auftritte gehabt.

Wer für ihn spenden will, kann das unter www.startnext.com/danielkallauch tun.