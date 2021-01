Hattingen: Wie Weltstar DJ Quicksilver mit Corona klarkommt

Hattingen Als DJ Quicksilver erlangte Orhan Terzi aus Hattingen Weltruhm. Im zweiten Corona-Lockdown tauscht er jetzt Werbebanden auf dem Sportplatz aus.

Für Orhan Terzi alias DJ Quicksilver hätte das Jahr 2020 aufregend werden sollen, der weltbekannte DJ war für größten Festivals Deutschlands gebucht, doch die Corona-Pandemie machte ihm und der ganzen Musikbranche einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Aber der Hattinger hat sich einen Ausgleich gesucht und gibt die Hoffnung nicht auf, bald wieder auflegen zu können.

DJ Quicksilver aus Hattingen fühlte sich wie in Schockstarre

Sein bisher letzten „normalen“ Auftritt hatte DJ Quicksilver am 7. März 2020 in Hannover. „Eine Woche später war dann auf einmal alles anders, ich habe mich wie in einer Schockstarre gefühlt, es trudelten immer neue Absagen ein“, so Terzi, der auf den beliebten elektronischen Musikfestivals Mayday, Nature One, Ruhr-in-Love und Parookaville seine Musik präsentieren sollte.

„Da hat dann wirklich das Kopfkino angefangen und diese Ungewissheit, die ja immer noch herrscht, war anfangs sehr schwer zu ertragen“, erklärt Terzi. Er habe sich dann einen Ausgleich gesucht, etwas, für das er in den vergangenen Jahren kaum Zeit gehabt habe, erklärt er.

Orhan Terzi hat mit dem Crossfitsport angefangen

Der 56-jährige widmete sich dem Sport und seiner persönlichen Fitness. „Ich habe mit dem Crossfitsport angefangen, ich trainiere jetzt drei bis vier Mal in der Woche mehrere Stunden. Das ist extrem anstrengend, tut aber gut. Außerdem halte ich mich an eine spezielle Diät“, sagt er.

Auch für neue Musik habe er mehr Zeit gefunden, so habe er unter anderem für zwei Songs der durch Youtube bekannt gewordenen Influencerin Daggi Bee Remixe produziert. Ein anderes Projekt, an dem DJ Quicksilver beteiligt ist, erscheint zudem noch in naher Zukunft. „Dabei handelt es sich um einen Remix eines Songs, zu dem auch ein Video gedreht wird, bei dem ich auch in Erscheinung treten soll“, erklärt Orhan Terzi.

Nach den Lockerungen stand er ein paar Mal auf der Bühne

Als im Sommer Lockerungen der Corona-Maßnahmen umgesetzt wurden, stand DJ Quicksilver dann aber doch ein paar Mal auf der Bühne und legte Musik für feiernde Menschen auf. „Ich habe bei einem Festival im Rheinpark in Duisburg aufgelegt“, berichtet er. „Das war ganz nett, aber es waren natürlich viel weniger Leute da als üblich und auch die Gage ist deutlich geringer ausgefallen, doch in unserer Branche müssen wir zusammenhalten.“ Ein Vergleich zum Normalzustand sei dies aber nicht gewesen.

Terzi präsentierte seine elektronische Musik auch im Internet. Die Veranstalter abgesagter Festivals fragten die Künstler gefragt, ob sie ihre Sets via Livestream übertragen würden. „Das habe ich natürlich getan“, sagt er. „Das kam sehr gut an, ich war teilweise der meistgehörte DJ und viele Menschen haben tolles und berührendes Feedback gegeben. Und da merke ich immer, wie viele Emotionen und Erinnerungen ich mit meiner Arbeit wecken kann. Und das ist der Grund, warum ich das überhaupt alles tue.“

Der Musikproduzent ist auch Torwarttrainer bei Hedefspor Hattingen

Der DJ und Musikproduzent engagiert sich privat auch beim Hattinger Fußballverein Hedefspor. Dort ist er Torwarttrainer der ersten Senioren-Mannschaft, die in der Kreisliga A spielt. „Wir hatten schwierige Zeiten, aber jetzt hatten wir uns eigentlich stabilisiert und meine Torhüter waren so fit wie noch nie, dann war aber wieder Schluss und bald müssen wir von neuem beginnen“, sagt Terzi, der für den Verein aber auch anderweitig einspringt, wenn er gebraucht wird. Jüngst tausche er die Werbebanden auf dem Platz an der Munscheidstraße in Winz-Baak aus, so Terzi.

Orhan Terzi habe die Hoffnung, dass spätestens im Frühjahr wieder Fußball gespielt werden könne, sagt er. „Wir haben ein junges Teams und die Jungs brennen darauf wieder loszulegen“, sagt Terzi. Hoffnung bestehe auch darauf, im Jahr 2021 wieder vor größerem Publikum live vor Ort aufzulegen, so Terzi.

Musik ist Flucht aus dem Alltag und Beruhigung für die Seele

„Die nun erlernten Muster, wie Abstand zu halten und sich nicht zu berühren, werden nach der Pandemie aber noch in den Köpfen sein. Bis sich alles eingespielt hat und es wie vor der Pandemie wird, wird es dauern.“

Bis dahin will DJ Quicksilver sich fit halten und sich seiner Musik widmen. „Die Musik ist für mich eine Flucht aus dem Alltag und beruhigt meine Seele“, sagt Orhan Terzi.​

