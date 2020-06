Hattingen: Wiederholungstäter ist auf dem Weg der Besserung

„Guten Tag, wir hatten ja schon mal das Vergnügen“, sagte Richter Christian Amann, als der 20-jährige Angeklagte K. am Dienstag wieder vor Gericht stand. Er hatte ein paar Kopfhörer für 25 Euro in einem Geschäft mitgehen lassen, ohne zu bezahlen – und das, obwohl er erst zwei Monate zuvor angeklagt war.

Angeklagter kann sein Verhalten nicht erklären

Erklären konnte der Heranwachsende sein Verhalten nicht. Er räumte die zweite Tat aber ein und versicherte, dass der Freizeitarrest für die vorherige Tag einen Sinneswandel herbeigeführt habe. Weil er jetzt offenbar auf einem guten Weg sei, verhängte das Gericht für die zweite Tat eine Geldstrafe von 200 Euro und 50 Arbeitsstunden.

Einen nicht gerade problemlosen Lebensweg hat der 20-Jährige bisher hinter sich. Er wohnt bei seinem Vater, zur Mutter und Halbschwester hat er fast keinen Kontakt. Zeitweise war er Schulverweigerer, bekam später einen Verweis, flog zwei Wochen vor seinem Realschulabschluss von der Schule, war zeitweise in der Psychiatrie. Jetzt, in wenigen Wochen, hat er seinen Hauptschulabschluss der Klasse 9 in der Tasche, ist Stufenbester und kann nach den Sommerferien in einem Betrieb mit der Arbeit beginnen.

Möglicherweise liegt eine Reifeverzögerung vor

Möglicherweise liege bei ihm eine Reifeverzögerung vor, betonte die Jugendgerichtshilfe. Während der Staatsanwalt für einen Dauerarrest und Arbeitsstunden als Auflage plädierte, kam das Gericht zu einem anderen Schluss. „Sie haben hier die Karten auf den Tisch gelegt, es sieht so aus, als ob Sie wirklich auf einem guten Weg sind. Vor allem ist auch mal gut zu hören, dass Jugendarrest tatsächlich zum Nachdenken führt“, stellte Richter Amann klar.

Jetzt muss der Angeklagte insgesamt 200 Euro an Amnesty International bezahlen und 50 Arbeitsstunden machen. „Das können sie dann in den Sommerferien ableisten und ihre Stelle nach den Ferien beginnen“, betonte Amann. „Ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Zeit nicht mehr wiedersehen.“