Hattingen: Zeugnis-Ausgabe unter verschärften Bedingungen

Hattingen Trotz der Schulschließungen in der Corona-Pandemie soll es die Zeugnisse am Freitag pünktlich geben. Wie Hattingens Schulen das bewerkstelligen.

An diesem Freitag, 29. Januar, ist Zeugnistag in den Schulen des Landes. Doch wie kommen die Dokumente zu den Schülern in Zeiten, da die Corona-Pandemie den normalen Schulbetrieb lahmgelegt hat? Und zumal unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung? In Hattingen zumeist nur mit viel organisatorischem Aufwand.

Dass es in dieser Woche wie geplant Halbjahreszeugnisse gibt, hatte das NRW-Schulministerium jüngst in einem Erlass klargestellt. Ob die Zeugnisse per Post verschickt, eigenhändig abgeholt oder digital übermittelt werden, können die Schulen allerdings alleine entscheiden. Die Tendenz in Hattingen geht dabei zur persönlichen Variante.

Weiltor-Grundschule übergibt Zeugnisse aus dem Fenster heraus

"Wir vergeben die Zeugnisse aus dem Fenster heraus", sagt etwa Petra Schmidt, Leiterin der Weiltor-Grundschule. Auch an der Grundschule Oberwinzerfeld läuft die Zeugnisübergabe so, verrät Konrektorin Michaela Kalsow. Eltern können die Zeugnisse dabei allerdings nur während festgelegter Zeitfenster an verschiedenen Ausgabestellen abholen - und die Unterrichtsmaterialien für die kommende Woche gleich mit.

Auch an der Gesamtschule Hattingen sowie den zwei Gymnasien Waldstraße und Holthausen werden den Schülern ihre Zeugnisse am Freitag persönlich übergeben, auch hier in zeitlichen Staffelungen und auch hier mit besonderen Regelungen zur Vermeidung oder zumindest Reduzierung von Begegnungen.

"Freuen uns, die Schüler zum Abschluss des Halbjahres noch einmal zu sehen"

An der Waldstraße habe sich das Kollegium unter anderem auch deshalb gegen eine postalische oder elektronische Versendung entschieden, "weil wir noch sehr viele Schülermaterialien zurückzugeben haben", sagt Anette Christiani. Jeder Schüler erhalte zusätzlich zum Zeugnis daher auch einen DIN A 4 Umschlag mit noch nicht zurückgegebenen Klassenarbeiten und Klausuren. Darüber hinaus, so Christiani, mache die postalische Versendung "auch aus Kostengründen keinen Sinn". Und schließlich "freuen wir uns auch, die Schüler zum Abschluss des Halbjahres noch einmal zu sehen".

Die persönliche Zeugnis-Ausgabe, betonen so oder ähnlich alle Schulleitungen, werde dabei "selbstverständlich dem Infektionsschutz und den damit verbundenen Vorgaben gerecht". Thorsten Köhne, Leiter des Gymnasiums Hothausen, etwa weist auf der Schul-Homepage sogar eigens noch einmal darauf hin, "dass auf dem gesamten Schulgelände ein geeigneter Mund-Nase-Schutz getragen werden muss".

Gegebenenfalls digitale Zeugnis-Aushändigung vereinbaren

Die Eltern, die wegen der Pandemie trotz aller Vorsorgeregelungen keine persönliche Zeugnis-Übergabe wünschen, hat Köhne eigens aufgefordert, ihm eine Mail zu schreiben, um gegebenenfalls eine digitale Zeugnis-Aushändigung zu vereinbaren. Wie viele das in Anspruch nehmen? "Ein Schüler", sagt Köhne. Von rund 750. Ihm werde sein Zeugnis nun zugeschickt.

Realschule verschickt Zeugnisse per Post

Genau dieses Procedere hat die Realschule Grünstraße für die gesamte Schülerschaft gewählt, sagt derweil Schulleiter Jürgen Ernst, an diesem Donnerstag gibt er alle Zeugnisse - im Original - in die Post. Das Kollegium sehe sich in der Verantwortung, auch bei der Zeugnisausgabe entsprechend den Regeln des Lockdowns zu handeln und Kontakte möglichst zu vermeiden, begründet er diese Vergabe-Entscheidung. Bei insgesamt gut 700 Schülern berge eine persönliche Zeugnisübergabe auf dem Schulgelände allein durch die An- und Abreise einiger Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln schließlich "etliche Begegnungen, die nicht unbedingt sein müssen".

>>> Bezirksregierung schaltet Zeugnistelefon

Zur Ausgabe des Halbjahreszeugnisses 2020/2021 bietet die Schulabteilung der Bezirksregierung Arnsberg wieder ein Zeugnistelefon zu allen Fragen rund um das Zeugnis an - für Schüler der Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Sekundarschulen und Berufskollegs sowie deren Eltern.

Das Zeugnis-Telefon ist unter 02931/82-3388 am Freitag, 29. Januar, sowie von Montag, 1. Februar, bis Donnerstag, 4. Februar, in der Zeit von jeweils 9 bis 15 Uhr zu erreichen.

Außerhalb dieser Zeit besteht die Möglichkeit, sich mit Fragen an die Telefonnummer 02931/82-0 zu wenden, von dort werden Anrufe an die jeweiligen Ansprechpartner weitergeleitet.