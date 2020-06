Hattinger Reisebusse dürfen in einigen Regionen nicht halten

Hattingen. Die Bus-Unternehmen in Hattingen freuen sich über den Neustart für Busreisen. Die Uneinheitlichkeit der Lockerungen erfordert viel Organisation.

Lange haben die Hattinger Busunternehmer darauf gewartet, dass sie wieder fahren dürfen. Gut eine Woche sind Busreisen nun wieder erlaubt. Wie vorher ist dennoch aktuell nichts. Im Gegenteil: Für die Unternehmen kommt mit der Erlaubnis für den Neustart auch jede Menge neue Organisationsarbeit.

Glückliche Hochzeitspaare im Oldtimer-Bus

„Das war eine tolle Nachricht, dass wir in NRW wieder fahren dürfen“, freut sich Gabriele Engelhard, Geschäftsführerin beim Busunternehmen Schiwy. Bei ihren Kunden erlebt sie gemischte Reaktionen: „Einige sind sehr zögerlich, andere hätten mich fast umarmt, als sie gehört haben, dass sie mit uns fahren dürfen.“ Vor allem Hochzeitspaare seien erleichtert, dass die Fahrt mit dem Oldtimer-Bus nun doch stattfinden kann. Nach ersten Bustouren in der vergangenen Woche, kommt in dieser Woche auch der Oldie für eine Hochzeitsgesellschaft zurück auf die Straße.

Am Protest der Busunternehmen Ende Mai beteiligte sich auch das Hattinger Unternehmen Schiwy. Mit der Freigabe für Busreisen nahmen sie den Betrieb schnell wieder auf – vor allem zur Freude von Hochzeitspaaren. Foto: Robert Michael / dpa

Erst wenige Tage zuvor hatte das Hattinger Unternehmen mit vielen anderen Busunternehmen in Düsseldorf um Hilfe gerufen. SOS formten die Reisebusse. Der Hilferuf wurde gehört. Was in Nordrhein-Westfalen gilt, ist aber längst nicht überall Standard. Und das macht die Situation kompliziert.

Deutschland als Flickenteppich

„Das Problem ist, dass Deutschland ein Flickenteppich ist“, betont Gabriele Engelhard. Und nicht nur Deutschland. So sind zwar Fahrten in NRW kein Problem, geht die Tour aber weiter und durch ein Bundesland, das die Corona-Regeln noch nicht so weit gelockert hat, darf der Busfahrer dort nicht anhalten.

So wird zum Beispiel aktuell die Anfrage zu einer Bustour nach Slowenien zur organisatorischen Herausforderung. „Wir müssen genaue Routen planen, die wir mit dem Bus fahren. Wir müssen schauen, wo Pausen möglich sind und welche Grenzen und Länder überhaupt geöffnet sind“, erklärt Engelhard. Zusätzlich erschwert die Planung, dass sich die Situation täglich ändern kann. „Das ist eine echte Herausforderung“, weiß die Unternehmerin.

Viele Fahrten im Sommer fallen aus

Dennoch freut sie sich über jede Anfrage. Zwar sei die Reiselust da, aber viele Kunden stornierten Reisen auch weiterhin lieber. Gerade viele europaweite Fahrten, die Schiwy mit seinen zwölf Reisebussen gefahren wäre – nach Norwegen, Schweden, Dänemark, aber auch nach Kroatien, Italien und Spanien – wurden abgesagt. „In den Ferien hätten wir normalerweise jede Woche Abfahrten gehabt.“ Das meiste davon fällt nun aus.

Dennoch hat Schiwy den Betrieb nach der Freigabe durch das Land schnell wieder aufgenommen. Das Hattinger Busunternehmen Groeger bereitet sich noch auf den Neustart des Reiseverkehrs vor. Groeger fährt bisher nur im Linienverkehr.

Lösungen für Sicherheit im Nahverkehr gesucht

Hygienemaßnahmen in Bussen Busreisen als Tages- und Ausflugsfahrten sowie mehrtägige Busreisen sind wieder erlaubt. Voraussetzung ist die Einhaltung von Schutzmaßnahmen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus. So muss in den Bussen entweder ein ausreichend großer Abstand gehalten oder ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, erklärt Gabriele Engelhard. Entsprechend werden die Busse derzeit nicht voll ausgelastet. Beim Ein- und Ausstieg desinfizieren die Fahrgäste und Fahrer ihre Hände. Dafür müssen die Busse ausgestattet werden. Außerdem werden für jeden Fahrgast die Kontaktdaten notiert. Er muss dann auf seinem Platz bleiben, damit eine eindeutige Zuordnung möglich ist. Ein Tausch von Plätzen ist damit nicht machbar. Flixbus, für die auch Groeger fährt, ist mit seinen Fahrten bereits wenige Tage vor der Reisebus-Genehmigung wieder gestartet – allerdings mit deutlich reduziertem Angebot. Die Touren gelten rechtlich als Linienverkehr. Mitbewerber Blablabus will ab dem 24. Juni wieder starten. .

Den öffentlichen Nahverkehr bedient auch Schiwy und muss dabei den Anforderungen verschiedener Auftraggeber gerecht werden. So wolle zum Beispiel die Rheinbahn spätestens nach den Ferien wieder Tickets durch die Fahrer verkaufen lassen. „Dafür suchen wir gerade ein Lösung. Möglicherweise müssen wir dann Plexiglasscheiben einbauen“, überlegt Engelhard.

Und während zum Beispiel die Maskenpflicht für viele Kunden inzwischen normal sein, sehen andere sie als nicht zumutbar an. Klar ist für die Schiwy-Chefin aber: „Die Fahrer müssen geschützt werden.“