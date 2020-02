Hattinger sollten aufmerksam beobachten und besonnen handeln

Dass der schreckliche Mordanschlag von Hanau in eine Woche fällt, in der die Polizei des EN-Kreises der WAZ von sinkenden Einsatzzahlen berichtet, ist Zufall. Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Die beispiellose Tragödie mit rassistischem Hintergrund in Hessen steht auf einem völlig anderen Blatt als Straßenkriminalität und Einbrüche in Hattingen.

Es gibt keine Angst-Räume

Allein das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung spielt in beiden Fällen eine Rolle. Und da gibt die Polizeiführung des EN-Kreises für Hattingen eindeutig Entwarnung. Die Zahl der Kriminalfälle mit rechtsradikalem Hintergrund ist zuletzt um 50 Prozent zurückgegangen.

Dazu kommt: Es gibt keine Angst-Räume, keine besonderen Kriminalitäts-Phänomene. „Jeder kann sich sicher fühlen“, sagt Polizeichef Frank Kujau. Und macht deutlich, dass zu viel Polizeipräsenz auch zu Verunsicherung führen kann, weil der Bürger Vorfälle vermutet. „Das Sicherheitsgefühl ist ein scheues Reh“, meint Kujau.

Passieren kann immer etwas

Garantiert ist diese Sicherheit indes nie. Und das nicht nur, weil mit den sinkenden Fallzahlen immer weniger Polizeibeamte im EN-Kreis unterwegs sind. Passieren kann immer etwas. An der Straßenecke oder beim Großereignis. Wenn wir alle mit offenen Augen unterwegs sind, ist schon viel geholfen. Wer aufmerksam beobachtet und besonnen handelt, liefert einen wichtigen Beitrag dafür, dass Hattingen eine sichere Stadt bleibt.