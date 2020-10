Hilfsorganisationen unterstützen EN-Kreis bei Corona-Testung

Der Ennepe-Ruhr-Kreis darf sich über Unterstützung bei der täglichen Bewältigung der Corona-Pandemie freuen. Denn der Arbeiter Samariter Bund, das DRK Witten, der DRK Kreisverband Ennepe-Ruhr sowie die Johanniter übernehmen nun für die Kreisverwaltung die Testung auf das Corona-Virus.

Einsatz der Hilfsorganisationen zunächst bis Ende des Jahres

Geplant ist der Einsatz der Hilfsorganisationen zunächst bis Ende des Jahres. „Wir brauchen dringend Unterstützung! Das Gesundheitsamt ist personell nicht dafür aufgestellt, die Herausforderungen der Pandemie über einen solch langen Zeitraum tagtäglich alleine zu bewältigen. Daher bin ich unglaublich erleichtert, dass wir diese Vereinbarung zusammen auf die Beine stellen konnten“, freut sich Krisenstabs- und Gesundheitsamtsleiterin Astrid Hinterthür.

Zu den Kernaufgaben der Hilfsorganisationen gehören alle Tätigkeiten rund um die Testung auf das Corona-Virus: vom Betrieb der Zentralen Diagnostik am Kreishaus, der mobilen Diagnostik mit den kreiseigenen Fahrzeugen sowie der sogenannte Einrichtungsdiagnostik etwa in Alten- und Pflegeheimen über das Vorbereiten der Abstrich-Sets, das Planen der täglichen Routen der mobilen Diagnostik bis hin zum Transport der Proben noch am selben Tag in das vom Kreis beauftragte Labor nach Dortmund.

Für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis da sein

Während die mobile Diagnostik in der Regel von montags bis samstags im Einsatz ist, müssen der Betrieb der zentralen Abstrichstelle am Kreishaus sowie die Probeentnahme in Einrichtungen nur bei Bedarf an drei Tagen in der Woche von den Hilfsorganisationen sichergestellt werden. „In dieser Kooperation können wir gemeinsam, der Kreis und die Hilfsorganisationen, das tun, was unsere Arbeit eigentlich ausmacht: Für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis da zu sein“, resümiert auch Benjamin Wobig von den Johannitern die Vereinbarung als gelungenen Abschluss von stets konstruktiven Gesprächen.

Die Vereinbarung zwischen dem Kreis und den Hilfsorganisationen regelt bereits viele Aufgaben und Tätigkeiten rund um die Testung. Michael Schäfer, Krisenstabsleiter des Kreises, geht allerdings davon aus, dass sich einige Abläufe erst im Laufe der ersten Wochen einspielen und optimieren müssen. „Hierbei werden sich unsere langjährigen Erfahrungen in der Zusammenarbeit im Rettungsdienst sicher als hilfreich herausstellen.“