Hubschrauber landet auf dem Marktplatz von Blankenstein

Hattingen-Blankenstein. Christoph 8 fliegt Arzt zu medizinischem Notfall im historischen Ortskern. Patient wird von Feuerwehr mit der Drehleiter aus der Wohnung geholt.

Für viel Aufsehen sorgte am Ostersonntag ein Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Blankenstein: Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Marktplatz. Der Hintergrund: Der Rettungsdienst war wegen eines medizinischen Notfalls alarmiert worden. Da sich der Hattinger Notarzt jedoch in einem Paralleleinsatz befand, kam Hilfe aus der Luft.

Der Rettungshubschrauber Christoph 8 landete nur wenige Minuten nach der Alarmierung im historischen Ortskern von Hattingen-Blankenstein. Der eingeflogene Arzt unterstützte die bereits tätigen Mitarbeiter des Rettungsdienstes bei der Versorgung des Patienten. Um diesen so schonend wie möglich aus der Wohnung zu bekommen, wurde zusätzlich noch die Drehleiter angefordert, da der Treppenraum für einen sicheren Transport zu eng war. Mit viel Geschickt wurde das große Fahrzeug in der engen Vidumestraße in Stellung gebracht und der Patient über eine spezielle Vorrichtung am Leiterkorb zu Boden transportiert. Von dort brachte ihn ein Rettungswagen in eine Bochumer Spezialklinik. Der Notarzt des Rettungshubschraubers begleitete den Transport im Rettungswagen. Christoph 8 startete wenig später Richtung Bochum, um dort den Notarzt später wieder an Bord nehmen zu können. (red)