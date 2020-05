IHK: Corona gefährdet Ausbildung in Hattingen nicht

Keine Einbrüche auf dem Ausbildungsmarkt in Hattingen: Die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet ist optimistisch, dass sich die Corona-Krise nicht negativ auf das Ausbildungsangebot auswirken wird. Und derzeit gibt es in Hattingen laut der Agentur für Arbeit mehr gemeldete Ausbildungsstellen als Bewerber.

"Wir haben bei T&A Systeme zum 1. August schon zwei Auszubildende zum Fachinformatiker Systemintegration eingestellt", sagt Anika Schröder von T&A Systeme in Hattingen. Auswahlgespräche liefen per Videokonferenz. Fachkräfte würden gebraucht. Auszubildende im Bereich Kaufleute für Büromanagement oder IT-Systemkaufleute sucht das Unternehmen noch.

IHK Mittleres Ruhrgebiet betont für Hattingen: Keine Einbrüche durch Corona auf dem Ausbildungsmarkt

"Der IHK-Berufsbildungsausschuss hat getagt, da wurde nicht das Gefühl geäußert, dass in Folge der Pandemie Einbrüche zu erwarten sind", sagt IHK-Sprecher Jörg A. Linden. Zwar habe es in den vergangenen Wochen eine große Zurückhaltung gegeben.

"Niemand wusste ja, wie es weitergeht. Da gab es eine nachvollziehbare Phase der Ruhe." Aber jetzt, wo sich nach und nach Perspektiven abzeichneten, fänden auch Betriebe immer weiter in die Normalität zurück. "Der Bedarf an Auszubildenden und Fachkräften ist da, der geht in der Krise nicht verloren."

Abschlüsse der Aubildungsverträge verlagert sich in diesem Jahr nach hinten

Laut Linden würden sich die Abschlüsse von Verträgen in diesem Jahr allerdings nach hinten verlagern. "Darum ist es unseriös, die Monate jetzt mit den entsprechenden Monaten im Vorjahr zu vergleichen", betont er.

Was die laufenden Ausbildungen betrifft, sagt Linden: "Corona beendet keine Ausbildung." Denn die Berufsschulen und Berufskollegs hätten dafür Sorge getragen, dass die Auszubildenden Arbeitsmaterial für daheim zur Verfügung gestellt bekommen hätten. "Mitte Juni, das steht jetzt fest, wird es auch die schriftlichen Abschlussprüfungen geben, so dass die Auszubildenden wie geplant ihre Ausbildung zum 31. Juli abschließen", erklärt er.

Ausbildung lief in den Betrieben in Corona-Zeiten weiter

Die Ausbildung sei in den Betrieben weitergelaufen. Für Auszubildende gebe es auch kein Kurzarbeitergeld. "Natürlich ist es ein schwieriges Jahr. Aber das ist es für alle", betont Linden.

Die Zahlen in der aktuellen Statistik zum Ausbildungsstellenmarkt der Agentur für Arbeit Hagen für den Berichtsmonat April 2020 sehen für Hattingen gut aus, vergleicht man April 2020 mit April 2019. Demnach gab es 209 gemeldete Ausbildungsstellen - und damit sechs mehr als im Vorjahreszeitraum. Das ist ein Plus von drei Prozent. In Schwelm, Hagen und Witten dagegen ging die Zahl der gemeldeten Stellen um 7,6 bis sogar 11,6 Prozent zurück. Hattingen steht also als einzige Stadt mit einem Positivtrend da.

In Hattingen gibt es mehr gemeldete Ausbildungsstellen als gemeldete Bewerber

In Hattingen gab es in diesem April mit 196 Bewerbern 67 weniger als im April 2019. Auch weniger unbesetzte Stellen sind ablesbar: 120 (April 2019: 140). 92 unversorgte Bewerber im April 2020 stehen 94 im Vorjahr gegenüber. Gute Nachricht: Jetzt im April kamen auf 100 Bewerber 106,6 Stellen - im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum 77,2 Stellen pro Bewerber.

Die Kreishandwerkerschaft Ruhr (KH) hat ihre Mitgliedsbetriebe befragt und meldet 56 unbesetzte Lehrstellen für das Ausbildungsjahr 2020. Zudem gebe es schon jetzt 88 Ausbildungsplatzangebote für das Ausbildungsjahr 2021. Für 2020 seien in Hattingen noch folgende Ausbildungen zu vergeben: drei Plätze für Elektroniker/in für Energie und Gebäudetechnik und einen Ausbildungsplatz zum Dachdecker.

Finanzamt Hattingen sucht junge Menschen für verschiedene Ausbildungen

Derzeit sucht auch das Finanzamt Hattingen junge Menschen. Für 2021 bietet es Studiums- und Ausbildungsplätze an. Heinz Bruns vom Restaurant Haus Kemnade indes hat bereits angekündigt, keine neuen Auszubildenden in diesem Jahr einzustellen. Das wäre derzeit nicht drin - wegen Corona.

Info:

Informationen zu den Ausbildungsplatzangebote für 2020 und 2021 sowie Hinweise zu möglichen

Praktikumsstellen können über die Geschäftsstelle der Kreishandwerkerschaft Ruhr abgerufen wer-

den.Interessierte Jugendliche wenden sich an: Kreishandwerkerschaft Ruhr, Telefon 0234 32400. Eine Liste mit allen offenen Ausbildungs- und Praktikumsangeboten kann unter www.handwerk-ruhr.de (unter Punkt „Ausbildung“ – offene Ausbildungsplätze) abgerufen werden.

Wer sich für eine Ausbildung beim Finanzamt Hattingen interessiert, der schickt seine Bewerbung online über das Bewerbungsportal der Finanzverwaltung unter www.studium-im-finanzamt.de bzw. www.ausbildung-im-finanzamt.de.