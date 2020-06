Industriemuseum Hattingen zeigt Ruhrgebiet „vor der Tür“

Hattingen. Die Fotogruppe des Freizeitwerks Welper zeigt Architektur, Natur, Kunst und Industrie im Ruhrgebiet. Die Fotoausstellung startet am 10. Juni.

Eine neue Ausstellung im Industriemuseum Henrichshütte zeigt das Ruhrgebiet in seinen zahlreichen Facetten. Die Fotografen der Fotogruppe des Freizeitwerks Welper waren „vor der Tür“ (so der Titel des Ausstellung) unterwegs und haben Flora, Fauna, Industrie, Kunst und Architektur der Region im Bild festgehalten.

Ausstellung zum Jubiläum der Fotogruppe

Zum 25-jährigen Bestehen der Gruppe war eigentlich eine kleine Wanderausstellung geplant; neben der Henrichshütte sollten auch das Schwelmer Kreishaus und das Stadtmuseum in Blankenstein die Ausstellung zeigen. Corona machte jedoch erst mal einen Strich durch die Rechnung.

Die Fotografen des Freizeitwerks Welper haben einen heimatlichen Bilderbogen geschaffen, der das Leben im Ruhrgebiet erzählt. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Außerplanmäßig wird die Ausstellung nun zuerst in der Henrichshütte gezeigt. Ab Mittwoch, 10. Juni, können die Fotografien im Sheddach-Gebäude neben der Schaugießerei angesehen werden. Erst im vergangenen Jahr wurde hier ein neues Lichtsystem installiert, sodass die Fotos nun im perfekten Licht erstrahlen.

Von Hochofen bis Tetraeder

Im Eingangsbereich sieht der Besucher Bilder, die eindrücklich die industrielle Prägung der Region vor Augen führen. Die Henrichshütte, aus der Richtung eines Löschteiches aufgenommen, spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Der Förderturm der Zeche Zollern leuchtet rot vor nachtschwarzer Kulisse. Peter Klusmann (65) hat diese Aufnahmen zur Ausstellung beigesteuert. Er leitet die Fotogruppe, hat über viele Jahre sein Hobby perfektioniert.

Überhaupt, die 16 aktiven Teilnehmer der Gruppe helfen sich gegenseitig, geben sich Tipps bei der Motivwahl und Bildbearbeitung. So experimentieren sie auch mit unterschiedlichen Objektiven, wie dem sogenannten Fish-Eye. Das Tetraeder in Bottrop hat Klusmann auf diese Weise fotografiert. Das Gebilde erscheint auf dem Foto wie ein rundes Objekt.

Naturfotografie im Ruhrgebiet

Öffnungszeiten und Hütten-Führungen Die Ausstellung ist vom 10. Juni bis 26. Juli zu sehen. Der Eintritt ist frei. Auf eine Eröffnungsfeier wird aufgrund der aktuellen Situation verzichtet. Geöffnet ist das Industriemuseum Henrichshütte Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 10 bis 18 Uhr. Ab Dienstag, 9. Juni, finden wieder offene Führungen über die Henrichshütte statt – Dienstag bis Sonntag um jeweils 11.30 Uhr und 16 Uhr ohne Anmeldung. Gruppenführungen können unter 02324/ 9247-111 oder per E-Mail an Slavica.Mohr@lwl.org gebucht werden (maximal zehn Teilnehmer). Innerhalb der Gebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und die Abstandsregelungen sind einzuhalten. Führungen durch die Sonderausstellungen sind bis auf Weiteres nicht möglich. Auch die Schaubetriebe müssen geschlossen bleiben.

In der Mitte des Ausstellungsraums dominieren Natur- und Tierfotografien. Adler, Insekten, Schmetterlinge – alles „vor der Tür“ fotografiert. Das Taubenschwänzchen im Flug habe ein Kollege im eigenen Garten festhalten können, weiß Klusmann. Bilder, die Graffiti in einer Unterführung der Uni Bochum zeigen, seien bei einem gemeinsamen Ausflug entstanden. „Ich war vor Kurzem noch mal dort. Die Graffiti sind heute längst übersprayt worden“, so der 65-Jährige.

Die Fotogruppe wurde einst ins Leben gerufen, um den ehemaligen Beschäftigten der Henrichshütte Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu geben. 1987 gründete sich im Stadtwald von Welper der Verein „Neues Alter“. Hier entstand die Fotogruppe, die sich regelmäßig in der Willi-Michels-Bildungsstätte trifft. Bei den wöchentlichen Treffen entschieden die Mitglieder gemeinsam, welche Fotos sie in der Ausstellung zeigen wollten. „Das letzte Wort hat natürlich immer der Fotograf selbst“, so Klusmann.

Bekannte Orte zu entdecken

Zu sehen sind Motive aus Hattingen und anderen Städten des Ruhrgebiets. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Bis zum 26. Juli zeigt die Henrichshütte die Werke. „Mit der Ausstellung geben wir lokalen Künstlern Raum. Außerdem ist es immer wieder spannend zu sehen, wie die Bilder hier wirken. Für die Besucher wird es interessant sein, bekannte Orte wiederzuerkennen“, glaubt Delia Pätzold vom LWL-Industriemuseum.