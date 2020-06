Kunstverein Hattingen lädt für Mittwoch zur Vernissage ein

Hattingen. Der Kunstverein Hattingen stellt wieder aus. Am Mittwochabend gibt es die Vernissage in der Galerie an der Bahnhofstraße. Das gibt es zu sehen.

„Wir wollen es wagen, die Galerie ,Neue Räume’ zumindest in kleinem Umfang wieder zu öffnen!“ Mit diesen Worten kündigt der Kunstverein Hattingen seine Vernissage am Mittwoch, 3. Juni, an. Zu sehen sind Bilder, die die Mitglieder des „KünstlerBunt MultiColor“ als Auftragsarbeit für den Aphorismus-Kalender 2021 erstellt haben. Los geht es um 18 Uhr an der Bahnhofstraße 18 a.

Insgesamt gibt es 40 Tafelbilder – 13 davon sind im Kalender

Der Kunstverein Hattingen zeigt u.a. dieses Werk von Erika Koch. Foto: EK / KV

Die Schau umfasst 40 Tafelbildern. 13 davon wurden für den Kalender ausgewählt, „wir fanden die Arbeiten insgesamt aber so gut, dass wir es nicht verantworten konnten, diese ungezeigt in den Archiven der Künstler*innen verschwinden zu lassen“, so die Kunstvereins-Vorsitzende Christiane Nicolai.

Die weißen Wände in der Galerie „Neue Räume“ des Kunstvereins bieten den Hintergrund für diese Ausstellung, die von den Hanna Ludwig-Schmidhuber, Erika C. Koch, Brigitte Altenhof, Resi Schnieber, Käthe J. S. Wissmann, Manja Dessel, Ulla Steinwachs, Ursula Lindner, Elke und Heinz-Dieter Wallace geschaffen wurde.

Öffnungszeiten und Sicherheitsmaßnahmen

Die Ausstellung ist donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Zugang wird geregelt, Desinfektionsmittel steht zur Verfügung stehen, Mundschutz ist erforderlich. Die Ausstellung wird bis zum 28. Juni zu sehen sein.