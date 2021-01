Lob und Tadel für Digitalangebot der Gesamtschule Hattingen

Hattingen Dass Eltern den Digitalunterricht an der Gesamtschule Hattingen kritisiert haben, schlägt in der Schulgemeinde hohe Wellen. Ein Meinungsforum.

Distanzunterricht ist für alle schwierig

"Ich bin Schülerin der Gesamtschule im Jahrgang Q2. Dass die subjektive Meinung eines einzelnen Elternteils hier pauschal als Meinung der Allgemeinheit dargestellt wird, finde ich nicht in Ordnung. Dass die Corona-Pandemie auch für das Schulwesen eine immense Herausforderung ist, sollte jedem bewusst sein. Dies liegt allerdings nicht an der Schule oder an den Lehrern, sondern in erster Linie an mangelnden Ressourcen. Wir sind eine große Schule mit einer hohen Diversität an Schülern, die auf verschiedenste Weise von wirklich sehr bemühten Lehrern unterrichtet werden. Ich als Teil des Abi-Jahrgangs merke dieses Jahr ganz besonders deutlich, wie viel unsere Lehrer für uns machen und wie bemüht jeder ist, dass wir sicher und gesund bleiben und dabei auch noch was lernen. Der Distanzunterricht ist für alle schwierig und unsere Lehrer bemühen sich Tag ein, Tag aus, uns einen qualitativ guten „Unterricht“ in sämtlichen Formen zu geben, der jeden einzelnen Schüler zu gute kommt. Wir haben wunderbare Lehrer, die ihr Bestes geben, um der ganzen Situation gerecht zu werden, und die für jeden von uns einstehen. Ich persönlich habe teilweise drei bis fünf Videokonferenzen oder zumindest vergleichbare Alternativen pro Tag, in denen wir Fragen stellen können und den Lerninhalt erklärt bekommen." Gina Klyszcz

Digitale Funkstille

"Die Kritik am Digitalunterricht ist für mich mehr als nachvollziehbar. Meine Tochter hat im Sommer 2020 an der Gesamtschule ihr Abitur gemacht und sich im Frühjahr (im ersten Lockdown) darauf vorbereitet. Während die Freunde vom Gymnasium Holthausen oder der Waldstraße schon zu diesem Zeitpunkt per Videochat auf die Prüfungen vorbereitet wurden, herrschte an der Gesamtschule digitale Funkstille. Einige (wenige) Lehrer haben sich per Mail gemeldet und Material für die Abiturvorbereitung zur Verfügung gestellt, aber das war es dann auch schon. Dass in 2020, im Vergleich zu den beiden Gymnasien, überdurchschnittlich viele Schüler an der Gesamtschule die Abi-Prüfung nicht bestanden haben, wirft Fragen auf. Doch es hat sich scheinbar nicht viel geändert, wie Freunde meiner Tochter berichten, die ihre Abiturprüfung dort nun noch einmal ablegen wollen/müssen. Das Thema „Datenschutz“ wird an dieser Schule meiner Meinung nach gerne als Generalausrede genutzt. Ein Online-Stunden-/Vertretungsplan, wie er an anderen Hattinger Schulen schon seit Jahren üblich ist, wird hier mit Verweis auf Datenschutz abgelehnt. Diese „Ausrede“ muss nun auch für den Digitalen Unterricht herhalten." Katja Bahrenberg

Verantwortungsvoll unterstützende Kommunikation

"Die Aussage des Vaters „Rückfragen hätten die Kinder fast ausschließlich per Chatnachrichten stellen können“ zeigt deutlich, dass es zu einer verantwortungsvoll unterstützenden Kommunikation zwischen Lehrer und Schüler gekommen ist. Dieses nicht als „digitales Lernen“ zu bezeichnen und mit „dramatischen Negativ-Folgen für die Schüler“ gleich zu setzen, ist in der Gedankenlogik nicht nachzuvollziehen. Das Konzept zum Distanzlernen unserer Schule wurde auf der Basis der Vorgaben des Landes erstellt. Es sieht die Nutzung des Lernmanagement-Systems Moodle als zentrales Lernwerkzeug vor. Das Video-Plug-In „Big Blue Button“ ist ein fester Bestandteil des Konzeptes – allerdings bei weitem nicht der einzige. Die Behauptung, dass ohne Videokontakt ein qualitativ ordentlicher Unterricht im Distanzlernen nicht möglich ist, ist didaktisch haltlos." Dr. Elke Neumann, Leiterin der Gesamtschule

Auch ohne Blickkontakt gut aufgehoben

"Wir sind Schülerinnen aus der Klasse 6d der Gesamtschule. Wir finden es sehr schön, dass unsere Klassenlehrer(in) während des Distanzunterrichts immer erreichbar sind und uns unterstützen. Jeden Morgen erledigen wir unsere Aufgaben, sind mit unseren Klassenkameraden im Chat oder bei Audiokonferenzen. Wir vermissen den "normalen Unterricht" und unsere Freunde. Bei den Lehrern fühlen wir uns auch ohne Blickkontakt in Corona-Zeiten immer aufgehoben." Stine Kalsow und Jana Eschenröder

