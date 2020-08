Eine Diabetesberaterin nimmt eine Blutrpobe am Finger einer an Diabetes erkrankten Frau.

Volkskrankheiten Mehr Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis sterben an Diabetes

Hattingen. 119 Personen im Ennepe-Ruhr-kreis sind 2018 laut aktuellsten Zahlen von IT.NRW an Diabetes verstorben. Das ist ein Zuwachs von rund 32 Prozent.

2018 starben laut aktuellsten Zahlen von IT.NRW im Kreis Ennepe-Ruhr 119 Menschen an Diabetes, rund 32 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor – gerade in der Corona-Krise ist eine stabile Blutzuckereinstellung wichtig, und Krankenkassen bieten hierfür spezielle medizinische Programme.

Millionen Menschen ahnen nicht von ihrer Erkrankung

Der Name, den der Volksmund Diabetes gegeben hat, klingt harmlos: Zuckerkrankheit. Dabei ist das Leiden alles andere als ungefährlich und kann zudem schlimme Folgekrankheiten haben, die bis hin zum Tod führen können. Rund sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden an Diabetes, darunter zwei Millionen, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen, und statistisch kommen jeden Tag 750 Menschen hinzu. Die Folgen sind jetzt schon sichtbar: Immer mehr Menschen erliegen dieser Erkrankung, auch im Kreis Ennepe-Ruhr.

Ursachen sind falsche Ernährung und mangelnde Bewegung

Die Ursachen für die Zunahme von Diabetes sind für die Experten der Krankenkasse IKK classic eindeutig: Eine dramatische Zunahme von Übergewicht und Fettsucht, der vermehrte Konsum von „Junk Food“ und von Nahrungsmitteln mit geringem Nährwert und einem hohen Kaloriengehalt, die abnehmende körperliche Aktivität der Menschen und nicht zuletzt die steigende Lebenserwartung.

Erkrankungsrisiko kann gesenkt werden

„Dabei kann man gerade durch eine gesunde Ernährung sein Diabetes-Risiko deutlich senken“, so Stefanie Weier von der IKK classic. „Eine Studie aus sieben europäischen Ländern hat gezeigt, dass Menschen, die nur wenig zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, Fleischprodukte und Weißbrot zu sich nehmen, ein wesentlich niedrigeres Risiko haben, an Altersdiabetes zu erkranken“.

Früherkennung und Vorbeugung wichtig

Neben der Vorbeugung ist die Früherkennung aber auch immens wichtig. „Alle gesetzlich versicherten Männer und Frauen ab 35 Jahren können sich alle drei Jahre umfassend von ihrem Arzt untersuchen lassen. Bei diesem so genannten Check-up 35 werden auch die Werte für Blutzucker und Herz-Kreislauferkrankungen überprüft. Wenn es erste Anzeichen für ein erhöhtes Diabetes-Risiko gibt, kann so noch rechtzeitig gegengesteuert werden.“