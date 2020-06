Mit Nabu Hattingen bedrohte Vögel suchen und Insekten zählen

Hattingen. Aktuell rufen die Naturschützer des Nabu dazu auf, Insekten zu zählen. In Hattingen sucht der Nabu bedrohte Vogelarten und bittet um Hinweise.

Der Naturschutzbund lässt einmal mehr Tiere in der Natur zählen. Zuletzt standen Vögel im Fokus, auch im EN-Kreis beobachteten viele Naturfreunde verschiedenen Vogelarten. Aktuell zählt der Nabu Insekten und bittet dabei wieder um Mithilfe der Bevölkerung.

Große Beteiligung bei Stunde der Gartenvögel

9422 Vögel wurden zuletzt bei der „Stunde der Gartenvögel“ in 352 Gärten im Ennepe-Ruhr-Kreis gesichtet. „Das übertrifft alle Erwartungen“, teilt Isolde Füllbeck, stellvertretende Vorsitzende beim Nabu-Kreisverband, mit.

Der Haussperling, die Amsel und die Kohlmeise sind einmal mehr die am häufigsten vorkommenden Arten. Auf Platz vier folgt die aktuell gefährdete Blaumeise. Seit Anfang März wurden 35.000 tote Meisen gefunden, die wohl an einer Bakterien-Erkrankung gestorben sind.

Nabu sucht bedrohte Vogelarten in Hattingen

Der Nabu in Hattingen sucht auch zur Zeit noch nach bedrohten Arten. Wer eine Türkentaube, einen Kuckuck, ein Rebhuhn, einen Gartenrotschwanz oder eine Nachtigall sichtet, der kann sich per E-Mail an die Naturschützer (nabu-hattingen@birdnet.de) wenden.

Wie der Insektensommer funktioniert

Die erste Zählung der Insekten läuft bis zum morgigen Dienstag, 9. Juni, doch im August findet eine zweite Runde statt. Vom 2. bis zum 11. August werden erneut Summer, Brummer und Krabbler unter die Lupe genommen.

Aktion Insektensommer Aktion Insektensommer Gemeinsames Insektenzählen des NABU auf den Wiesen am IGM- Bildungszentrum. Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Zebraspinne oder Wespenspinne Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Aktion Insektensommer Streifenwanze Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Bettina Mangold-Beyerle, NABU Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Federlibelle Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Zwei Wanzen Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Bläuling Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Aktion Insektensommer Bläuling Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Zebraspinne oder Wespenspinne Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Rüdiger Stock, NABU Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Federlibelle Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Stiftschwebfliege Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Grünes Heupferd Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Gemeinsames Insektenzählen des NABU auf den Wiesen am IGM- Bildungszentrum. Foto: Walter Fischer

Aktion Insektensommer Streifenwanze Foto: Walter Fischer

Mitmachen kann jeder. Gezählt werden kann im Garten, im Park, im Wald oder an einem Teich oder Fluss – für eine Stunde. Das Ergebnis kann per App oder online auf www.nabu.de/insektensommer mitgeteilt werden. Auf Tagfalter, Wildbienen, auf zwei Arten von Marienkäfern, auf Wanzen und mehrere Fliegenarten soll besonders geachtet werden.

Blütenmeer auf der Kämpchenwiese

Viele Insekten befinden sich auch auf der bunten „Kämpchenwiese“ am Schlangenbusch zwischen den Straßen Hölter Busch und Pannhütter Straße. Gezählt werden soll dort allerdings nicht, denn die Wiese ist Pflanzen und Tieren überlassen und soll nicht betreten werden.

Doch ein Blickfang ist die vier Hektar große Blühwiese auch von außen. „Es ist nicht nur Vielfalt der Blüten, sondern auch die große Fläche, die diesen fantastischen Anblick erzeugt“, so Thomas Griesohn-Pflieger vom Hattinger Nabu. Margeriten und Wiesenpippau sind auf der Wiese voranging zu sehen, doch auch der Rotklee blüht schon und die Rote und Weiße Lichtnelke entfaltet bald ihre Knospen. Wer die Blütenpracht erleben möchte, sollte sich beeilen, denn noch in dieser Woche wird gemäht.