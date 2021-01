Nach Chaos bei Impfterminen: EN-Kreis schreibt an Laumann

Bürgermeister Dirk Glaser ist einer der Unterzeichner des gemeinsamen Briefes an den Gesundheitsminister. Das Vergabeverfahren müsse verbessert werden.

Hattingen Die Verwaltungschefs des EN-Kreises richten sich per Brief an den Gesundheitsminister. Die Impftermin-Vergabe soll besser organisiert werden.

Die Bürgermeister und der Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises sind unzufrieden und verärgert: Seit dem Startschuss für die Vergabe von Impfterminen für die Über-80-Jährigen klingeln bei Ihnen die Telefone mit Beschwerden heiß. Deshalb richten sich die Verwaltungschefs nun mit einem gemeinsamen Brief an NRW-Gesundheitsminister Laumann.

Terminvergabe soll besser organisiert werden

„Die Telefonhotline war und ist heillos unterdimensioniert und in der Qualität - wenn man denn durchkommt - viel zu oft mangelhaft. Das Onlinesystem ist für die angesprochene Zielgruppe und deren Angehörige weder logisch noch methodisch noch barrierefrei und damit für die Praxis ungeeignet", monieren die Absender. Sie fordern den Minister auf, „die Terminbuchung auf ein System umzustellen, das einfach, logisch, selbsterklärend und damit für jeden handhabbar ist."

Das Schreiben sei am Mittwochmorgen in einer gemeinsamen Konferenz der Bürgermeister und des Landrats entstanden, verrät Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser. Ähnlich wie im Schwelmer Kreishaus hatten sich auch an das Hattinger Rathaus jede Menge verärgerte, verunsicherte und ängstliche Bürger gewandt.

Hattinger Rathaus wird mit Beschwerden geflutet

So herrsche am Bürgertelefon schon seit Montag „Land unter“, sagt Glaser – und auch er selbst habe zahlreiche Mails bekommen und jede Menge Telefonate mit seinen Bürgern geführt. „Aber wir sind auch nicht schlauer, auch wir haben keinerlei Einflussmöglichkeiten“, bedauert er. „Ich sage den Leuten, dass ich ihrer Meinung bin, bitte sie aber auch um Geduld“, führt Glaser weiter aus.

"Wir sind unzufrieden und verärgert, weil unsere Bürger unzufrieden und verärgert sind“, erläutert Landrat Olaf Schade in einer Pressemitteilung zu dem Schreiben. „Natürlich ist die Corona-Impfung eine große Herausforderung. Dennoch müssen wir feststellen: Bei den Menschen wurde eine Erwartungshaltung geweckt, die bisher nicht ansatzweise erfüllt werden konnte."

Kein Überblick über Termine im Impfzentrum

Für zusätzlichen Unmut sorge die Tatsache, dass aktuell keinerlei Angaben darüber verfügbar seien, wie viele Termine für das Impfzentrum in Ennepetal inzwischen vergeben und wie viele noch frei sind. Überdies sorgten Gerüchte, die Termine seien "ausgebucht", für Unsicherheiten.





Klar sei: Mit Blick auf die dem Kreis bis zum 4. April Woche für Woche zugesagten Impfdosen sind in das System ab Montag, 8. Februar, 168 Termine pro Tag eingestellt. Ab Montag, 1. März, kommen dann noch die Termine für die notwendige Zweitimpfung dazu. Rechnerisch wäre man dann bei täglich 336 Terminen.





"Darauf sind wir im Impfzentrum vorbereitet, darauf werden wir uns einstellen. Im Februar öffnen wir die Türen zwischen 14 und 20 Uhr, ab März dann länger", so Michael Schäfer, Leiter des Krisenstabs.