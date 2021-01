Die Zahl der Gesundeten in Hattingen ist innerhalb eines Tages um elf Personen gestiegen.

Corona-Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz in Hattingen sinkt unter 100

Hattingen Nach dem Tod eines 67-Jährigen in Hattingen am Samstag steigt die Zahl der als gesund Gemeldeten an einem Tag um elf Personen.

Es gibt in der Corona-Berichterstattung immer wieder Tage, wo positive Entwicklungen immerhin einen etwas weniger schrecklichen Zwischenstand spiegeln: In Hattingen ist die Zahl der gesund gemeldeten Personen am Sonntag um elf auf 1262 gestiegen, ein Infizierter weniger wurde registriert (143). Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel entsprechend von 112,05 auf jetzt 99,19.

Fünf Menschen sterben innerhalb eines Tages

Das mag aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass kreisweit schlechtere Daten zur Corona-Pandemie ermittelt wurden. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 40 auf jetzt 7664 gestiegen, die Inzidenz im Kreisgebiet beläuft sich 107,06 (Vortag: 104,9). Es werden fünf weitere in Verbindung mit dem Corona-Virus Verstorbene gemeldet. In den Krankenhäusern des EN-Kreises sind derzeit 55 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Elf werden intensivmedizinisch betreut, sieben beatmet.

Inzidenz im Kreis steigt leicht an

226 Menschen sind bislang im Kreisgebiet an oder in Zusammenhang mit Corona verstorben. Zuletzt waren es zwei Schwelmer im Alter von 61 und 86 Jahren. in Witten starben drei Männer, 85, 92 und 99 Jahre alt. Alle genannten Todesopfer lebten in Pflegeeinrichtungen.