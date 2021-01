Sparkasse Hattingen schließt ab Montag Geschäftsstellen

Hattingen Die Sparkasse Hattingen will zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen. Ab Montag werden deshalb die meisten Geschäftsstellen geschlossen.

Die Sparkasse Hattingen wird ab kommenden Montag (25. Januar) die meisten ihrer Geschäftsstellen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schließen. Lediglich die Hauptstelle an der Roonstraße sowie die Geschäftsstelle in Welper bleiben für Kunden geöffnet.

Verunsicherung bei Kunden und Beschäftigten

„Bisher ist es noch zu keinerlei Ansteckungen in unserem Hause gekommen, dennoch verspüren wir eine zunehmende Verunsicherung bei unseren Kunden, aber natürlich auch bei Beschäftigten,“ erklärt der Vorstandsvorsitzende Mathias Dörr, „deshalb wollen wir einen weiteren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten.“

Telefonische Beratung und Service im Internet

An der Hauptstelle und in der Geschäftsstelle in Welper sollen Kunden, wie in den übrigen Stadtteilen auch, wann immer möglich, telefonisch beraten werden. Wenn persönliche Kontakte erforderlich sind, vertraut die Sparkasse auf ihr umfangreiches Sicherheits- und Infektionsschutzkonzept.

Für alle Kunden ist darüber hinaus die Direkt-Filiale montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02324/ 2030 erreichbar. Für den Alltagsbedarf stünden zudem viele Serviceleistungen im Internet unter www.sparkasse-hattingen.de zur Verfügung.

