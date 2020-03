Sprockhövel: Sechstklässler erkunden Alltag ihrer Vorfahren

Sprockhövel. Wilhelm-Kraft-Gesamtschüler lernen in der Heimatstube in Sprockhövel den Alltag von vor 100 Jahren kennen. Wie der Museumsbesuch ablief.

„Wer kann mir sagen, wie man vor rund 100 Jahren diesen Topf auf den Herd gestellt hat?“ fragt Franz Schaden die jungen Besucher der Heimatstube. Er ist Lehrer an der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule und begleitet die Klasse 6c bei ihrem Ausflug in das heimatkundliche Museum. Dieser ist Teil einer Projektwoche der Schule zum Thema „Kinder der Welt“. Und er soll den Kindern den Alltag der Menschen des vorigen Jahrhunderts näher bringen.

Schüler lernen, wie früher gekocht wurde

Franz Schadens Frage zum Topf und dem Herd bringt die Kinder zum Nachdenken, einige melden sich schließlich. „Muss man da am Herd nicht diese Ringe herausnehmen, damit der Topf über dem Feuer steht?“ antwortet ein Schüler. Er meint die Metalleinsätze, durch die sich die Größe des Loch über der Feuerstelle verändern und der Größe des jeweiligen Topfes anpassen lässt. Schaden bejaht. Eine Mitarbeiterin der Heimatstube zeigt den Kindern anschließend, wie es gemacht wird.

Gerhard Koch von der Heimatstube wiegt unter den Blicken von Lena (11) und Marina (12) Mais ab. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Den Besuch in der Heimatstube hält Klassenlehrerin Carina Baumann dabei für sehr wertvoll. „Dadurch wird ihnen der Luxus, in dem wir leben, vielleicht ein bisschen bewusster.“ In dem Museum an der Hauptstraße lernen ihre Sechstklässler dabei durch aktives Erleben.

Eine Gruppe schlägt Sahne mit einem handbetriebenen Rührgerät

In Kleingruppen begeben sie sich dabei zu verschiedenen Mitmach-Stationen, probieren die Angebote eifrig aus. Während einige Mädchen und Jungen in einer Ecke mit Gewichten hantieren, um auf der Waage die richtige Menge Mehl abzumessen, schlagen andere an der nächsten Station mit einem handbetriebenen Rührgerät Sahne. Das dauert zwar, aber es wird. Am Ende, sagt eine Mitarbeiterin der Heimatstube, sollen sie Waffeln mit Sahne hergestellt haben, die Waffeln gebacken mit einem alten Waffeleisen, erhitzt auf dem Holzfeuerofen.

Auch auf dem Außengelände der Einrichtung sind einige Schüler aktiv, bohren gerade ein Loch in ein Holzstück – mit einem mechanischen Bohrer. „Den kannst du überall hin mitnehmen, du brauchst nicht einmal einen Akku“, sagt Schaden. „Und leiser ist er auch noch“, fügt ein Junge hinzu.

An einem Schleifstein schleifen einige Schüler eine Axt

Ihm gegenüber steht ein Schleifstein, an dem Mitschüler eine Axt schleifen. „Ich zeige euch noch mal, wie es geht, dann könnt ihr alle mal dran“, meint ein Mitarbeiter der Heimatstube.

Sven (12), Hannes (11) und Hendrik (12) kochen mit Hilfe der Heimatstuben-Mitarbeiter Hanspeter Darbruck und Iris Zivcevic Apfelmus. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Szenenwechsel: Eine weitere Schülergruppe röstet im Gebäudeinnern Gerstenkörner. Daraus soll „Muckefuck“, ein kaffeeähnliches Getränk, werden. Nach dem Rösten werden die Gerstenkörner dafür in der Kaffeemühle gemahlen. Schaden ermutigt die Kinder, einmal an den Körnern zu riechen. „Der Geruch erinnert ein bisschen an Popcorn“, sagen sie.

Die alte Brotschneidemaschine finden zwei Mädchen ziemlich praktisch

Vieles, das sie im Museum über das Leben des vorigen Jahrhunderts kennengelernt hätten, sei anders und ungewohnt, finden die Schülerinnen Sara und Hailey. „Manche Sachen, wie zum Beispiel die Kaffeemühle, habe ich auch vorher schon mal gesehen, aber nie ausprobiert“, sagt Sara. Und Hailey sagt: Die alte Brotschneidemaschine sei schon ziemlich praktisch. „Man legt einfach das Brot rein und macht das Messer runter. Das klappt super.“