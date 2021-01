Das Altstadt-Parkhaus in Hattingen wird jetzt für ein halbes Jahr wegen der Komplett-Sanierung geschlossen.

Corona-Lockdown Stadt Hattingen bleibt in dieser Woche im Homeoffice

Hattingen Die Dienststellen der Stadt Hattingen sind diese Woche noch nicht erreichbar. Das Altstadt-Parkhaus wird sogar für ein halbes Jahr geschlossen.

Nach den seit Jahren durchgeführten Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr bleibt die Stadtverwaltung auch in dieser Woche weiterhin geschlossen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

„Um die bundesweite Regelung im Lockdown mitzugehen und Kontakte zu reduzieren, werden die Dienststellen vom 4. bis 10. Januar zu schließen“, erklärt die Stadt auf ihrer Internetseite.

Stadtverwaltung

Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das konkret: Bis zum kommenden Wochenende sind alle Dienststellen für den direkten Kontakt geschlossen. Einzige Ausnahme: Das Bürgerbüro bietet in der am Dienstag, 5. Januar, und Donnerstag, 7. Januar, jeweils von 9 bis 11 Uhr für dringende und unaufschiebbare Fälle einen Notdienst an. Systemrelevante Aufgaben wie Müllabfuhr, Ordnungsdienst, Feuerwehr laufen selbstverständlich weiter. Dringende Terminarbeiten werden von den städtischen Mitarbeitern im Homeoffice erledigt.

, arbeitet die Stadt weiter daran, dass ab dem kommenden Montag, 11. Januar, 90 Prozent der Beschäftigten der Stadtverwaltung, die einen Büroarbeitsplatz haben, auch im Homeoffice arbeiten können.

Bürgertelefon

Das Bürgertelefon der Stadt Hattingen ist unter der Rufnummer 02324/ 204-0 erreichbar. Die telefonische Beratungsstelle ist vor allem dafür gedacht, Fragen zu coronabedingten Einschränkungen des täglichen Lebens zu beantworten. Besonders Fragen zum Stadtleben, Verwaltungsangelegenheiten, Informationen zur Betreuungssituation in Schulen und Kitas oder auch Fragen von Arbeitgebern sollen an dieser Stelle geklärt werden. Das Bürgertelefon der Stadtverwaltung ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar.





Gesundheitliche Fragen zum Coronavirus müssen weiterhin über das Bürgertelefon der Kreisverwaltung gestellt werden. Dieses ist unter der Rufnummer 02333/ 4031449 erreichbar (täglich von 8 bis 18 Uhr).

>>> Aktuelles zur Corona-Lage in Hattingen gibt es in unserem

Stadtmarketing

Auch die Tourist Information des Stadtmarketingvereins am Haldenplatz bleibt vorerst geschlossen. Voraussichtlich ab Montag, 11. Januar, stehen die Mitarbeiter wieder von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 13 und von 14 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung.

Altstadt-Parkhaus

Komplett gesperrt fürs nächste halbe Jahr ist das Altstadt-Parkhaus. Am heutigen Montag beginnt die zweite Bauphase der Sanierungsarbeiten. Die Fertigstellung soll voraussichtlich im Juli erfolgen, bis dahin ist das Parkhaus komplett gesperrt. – auf dem Rathausplatz, dem Parkplatz Roonstraße (neben dem Parkhaus) sowie auf dem Parkplatz am alten Hochbunker (August-Bebel-Straße).

Kreisverwaltung

Die Dienststellen der Kreisverwaltung nehmen am heutigen Montag wieder die Arbeit auf. Der Ennepe-Ruhr-Kreis weist jedoch darauf hin, dass Besuche aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres nur mit Termin möglich sind. Ohne einen abgestimmten Termin gibt es keinen Zugang zum Kreishaus sowie zu allen Nebenstellen.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel