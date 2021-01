Stadt Hattingen will auf Kita-Beiträge für Januar verzichten

Hattingen Die Stadt Hattingen will Eltern die Kita-Beiträge und im offenen Ganztag für Januar erlassen. So argumentiert Sozialdezernent Matthias Tacke.

Die Stadt Hattingen will Eltern für Januar die Beiträge für die Betreuung in Kitas, Kindertagespflege und im offenen Ganztag erlassen - auch dann, wenn ihre Kinder die Notbetreuung nutzen. Damit schließt sie sich der Empfehlung des Landes Nordrhein-Westfalen an, die Beiträge für diesen Lockdown-Monat auszusetzen. Eine endgültige Entscheidung trifft allerdings erst der Rat bei seiner Sitzung am 18. Februar.

Tacke: Eltern benötigen "ein positives Signal"

„In der aktuellen Situation benötigen Eltern ein positives Signal und eine finanzielle Entlastung. Ich bin optimistisch, dass der Rat zustimmen wird", betont Hattingens Sozialdezernent Matthias Tacke. Kommunen könnten "keine Beiträge für Leistungen einfordern, die nicht in Anspruch genommen werden, oder wenn überhaupt, nur in einem geringen Betreuungsvolumen“.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Seit Mitte Januar gibt es in den Kitas nur einen eingeschränkten Notbetrieb - mit einem um jeweils zehn Stunden reduzierten Betreuungsangebot für Notfälle. Zurzeit nutzen dieses Angebot dabei etwa 34 Prozent der Hattinger Kita-Kinder, mit Kindertagespflege 36 Prozent.

Hälfte der laufenden Kita-Kosten übernimmt die Stadt Hattingen

Der Verzicht auf die Januar-Beiträge im Bereich von Kitas und offenen Ganztag entspricht einem Gesamtvolumen von 201.700 Euro. Die Hälfte der laufenden Kosten übernimmt dabei die Stadt Hattingen, die andere Hälfte das Land Nordrhein-Westfalen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass bei bestehenden SEPA-Lastschriften keine Abbuchung durch die Stadt Hattingen erfolgt. Wer die Januarbeiträge bereits eingereicht hat, werde eine Erstattung erhalten, durch das erhöhte Arbeitsaufkommen könne es aber zu Verzögerungen bei der Rückerstattung kommen.

Verpflegungskosten mit dem jeweiligen Träger klären

Anders als die Kita-Beiträge werden die Verpflegungskosten dagegen vom jeweiligen Träger erhoben. Eltern müssen eine etwaige Rückerstattung daher mit diesen individuell klären. Für die städtischen Kitas, so Stadtsprecherin Jessica Krystek, gelte: Verpflegungskosten werden nur dann erhoben, wenn diese Leistung auch in Anspruch genommen wird. Und für den offenen Ganztag fielen derzeit keine Verpflegungskosten an, da betreute Kinder aufgrund der aktuellen Situation eigene Lunch-Pakete mitbrächten.

E-Mail-Kontakt für weitere Fragen: fb51@hattingen.de.

Mehr aus Hattingen und Sprockhövel