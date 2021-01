Start im Impfzentrum: Stadt Hattingen bereitet Briefe vor

Bürgermeister Dirk Glaser und die Stadt Hattingen bereiten zurzeit die Briefe vor, die zur Corona-Impfung an die über 80-Jährigen verschickt werden.

Hattingen Nach Pflegeheimbewohnern und Pflegepersonal sollen die über 80-Jährigen als nächste geimpft werden. Die Stadt Hattingen informiert sie per Brief.

Am 1. Februar sollen die über-80-Jährigen im Impfzentrum in Ennepetal geimpft werden. Um dies zu ermöglichen, arbeitet die Stadt Hattingen schon jetzt daran, die berechtigten Bürger mit den entsprechenden Informationen zu versorgen, und macht sich Gedanken über den Transport der Impfwilligen.

Impfbrief soll nächste Woche Samstag im Briefkasten liegen

Das Schreiben mit den Informationen zur Impfung von Gesundheitsminister Laumann soll bis spätestens Samstag, 23. Januar, in den Briefkästen aller rund 4300 Hattinger Senioren ab 80 Jahren (einschließlich derer, die noch im Januar 80 werden) liegen, zusammen mit einem Begleitschreiben des Bürgermeisters. In beiden Schreiben gehe es im Kern darum, auf den Beginn der Impfungen in den Impfzentren hinzuweisen, sowie die Möglichkeit, ab Montag, 25. Januar, einen Impftermin ausmachen zu können, erläutert Stadtsprecherin Susanne Wegemann.

Das Schreiben von Bürgermeister Dirk Glaser gehe dabei spezifisch auf die Situation in Hattingen ein, verweise etwa auf den verstärkten Einsatz des Bürgertelefons bei Fragen aller Art und das ehrenamtliche Angebot "Besuch per Telefon". Zudem liege eine Anfahrtsskizze bei, die den Hattingern den Weg zum rund 20 Kilometer entfernten Impfzentrum in Ennepetal weist.

Von Hattingen zum Impfzentrum: Eine Direktverbindung pro Stunde

"Wer kann, wird mit dem eigenen Auto zum Impfzentrum fahren", erläutert Wegemann, zudem setzt die Stadt auf die Unterstützung aus dem Familien- und Freundeskreis. Als Alternative bietet sich der ÖPNV an, hier habe der Kreis für eine komfortablere Reisemöglichkeit zum Impfzentrum gesorgt: Die Linie SB37 soll, sobald das Impfzentrum seinen Betrieb aufgenommen hat, direkt vor der Tür halten.

"Die Busse fahren sowieso dort entlang und ab 1. Februar halten sie da auch", bestätigt Kreis-Sprecher Ingo Niemann. Hattinger können dann also beispielsweise von der Haltestelle Hattingen-Mitte durchfahren und brauchen nicht mehr umsteigen. Die Haltestellen-Bezeichnung lautet dann auch eindeutig: "Im Schacht/Impfzentrum".

In der Fahrplanauskunft ist die Fahrplanänderung zwar noch nicht zu sehen, sie sei aber auf den Weg gebracht, so Niemann weiter. Zudem gilt sie nur für die Busse, die immer um .31 ab Hattingen Mitte starten. Bei den Bussen, die hier immer um .01 losfahren, handelt es sich um Verstärker, die auch weiterhin nur bis zum Busbahnhof in Haßlinghausen fahren.

Keine Shuttle-Busse zum Impfzentrum, vielleicht Transportscheine

Zurück zu den Überlegungen der Stadt: Die Idee, Shuttle-Busse von Hattingen zum Impfzentrum nach Ennepetal einzusetzen, habe man verworfen, erläutert Susanne Wegemann weiter: "Das schien uns nicht pragmatisch." Denn dann müssten alle Passagiere eng beieinander liegende Impftermine haben und für die Rückfahrt eventuell lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Inwiefern Transportscheine für Taxifahrten zum Einsatz kommen können, sei noch unklar, so Wegemann weiter. Wer berechtigt wäre, ob Berechtigungen ausgeweitet werden, welche Taxiunternehmen diese Fahrten tätigen und vor allem, wer die Kosten trägt, sind Fragen, die noch geklärt werden müssen. Derzeit sei die Stadt dabei, Kontakt mit den Taxiunternehmen aufzunehmen.

>>> INFO: Bürgertelefon wird ab Ende Januar verstärkt

Im Zuge der ersten Corona-Welle hatte die Stadt Hattingen ein Bürgertelefon eingerichtet. Hier können sich Hattinger mit sämtlichen Fragen zum täglichen Leben während der Pandemie melden, die Mitarbeiter vermitteln dann die passenden Gesprächspartner. Häufig seien das die Mitarbeiter des Seniorenbüros oder der Freiwilligenagentur, weiß Stadtsprecherin Susanne Wegemann.

Nachdem die Anfragen hier zuletzt weniger geworden waren, rechne die Stadt nun damit, dass sie ab dem 25. Januar wieder steigen werden. "Darauf wollen wir vorbereitet sein", so Wegemann weiter. Sie erläutert, dass die Leitung unter 02324/204 4700 künftig wieder mit fünf Mitarbeitern besetzt sein werde (zuletzt zwei morgens, einer nachmittags).