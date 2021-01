Von Tür zu Tür ziehen konnten die Sternsinger in Hattingen diesmal nicht. Dennoch gab es einen großen Sammel-Erfolg mit dem "Segen to go".

Sternsinger Sternsinger sammeln in Hattingen mehr als 12.000 Euro

Hattingen Der "Segen to go" hat im Winter der Corona-Pandemie funktioniert. Die Sternsinger haben in Hattingen bisher mehr als 12.000 Euro gesammelt.

Was für ein Erfolg: Trotz der Corona-Pandemie haben die Sternsinger in Hattingen am vergangenen Wochenende 12.768 Euro gesammelt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Hattingen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

St. Peter und Paul hat mehr als 1650 Tüten und Päckchen gepackt

Vor Ort an einigen Kirchen-Standorten wurde der "Segen to go" ausgegeben, zudem lag bei vielen Pfarreimitgliedern auch Segenspost in den Briefkästen. Dafür wurden mehr als 1650 Tüten und Päckchen gepackt, berichtet die Stadtpfarrei St. Peter und Paul.

Die bisherige Spendensumme ist vorläufig, denn es kommen nun noch die Spenden, die per Überweisung oder in Spendenboxen in den Gotteshäusern eingehen, hinzu.

Stadtpfarrei dankt den Spendern und Spenderinnen

"Herzlichen Dank allen Spendern und Spenderinnen, und all denen, die sich nicht haben entmutigen lassen, sondern auf sehr vielfältige Weise (von Gewänderpflege bis Verpflegung organisieren) vor und hinter den Kulissen im Einsatz waren", so die Pfarrei in ihrem Newsletter.

Die Sternsinger-Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Kindern Halt geben“. Beispielland für die Hilfsprojekte ist diesmal die Ukraine.

>>> Mehr Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel