Vater und Sohn verkaufen abwechselnd Fahrzeuge mit Mängeln

Hattingen. Vater und Sohn bieten in Hattingen Autos an. Eine Käuferin fühlt sich betrogen, weil ihr ein defekter Wagen als makellos verkauft wurde.

Ein 51-jähriger Hattinger musste sich am Montag vor Gericht wegen rechtswidriger Verschaffung von Vermögensvorteilen und Beleidigung verantworten. Der Nachname des Angeklagten war Richter Johannes Kimmeskamp bereits bekannt, und so war er sehr verwundert, als eine ihm völlig unbekannte Person auf der Anklagebank Platz nahm.

Schnell stellte sich raus, dass Kimmeskamp den Sohn des Angeklagten erwartet hatte. Dessen Strafsachen füllen nämlich auch schon einen dicken Hefter. „Es sind immer ähnlich gelagerte Fälle“, erklärte der Richter. Autokäufer fühlen sich von dem Händler über den Tisch gezogen – die Gebrauchtwagen weisen erhebliche, nicht angegebene Mängel auf.

Dabei benutzen sie mal den eigenen Namen, mal den des anderen

Das Problem: Abwechselnd treten Vater oder Sohn als Händler auf, dabei benutzen sie mal den eigenen, mal den Namen des anderen. So war es auch im nun verhandelten Fall. Die Zeugin und Geschädigte kaufte über Ebay-Kleinanzeigen einen Opel für 2500 Euro, angeblich in makellosen Zustand.

Kurz nach dem Kauf erstattete die Frau Anzeige. Sie entdeckte gravierende Mängel am Wagen. In einer Werkstatt, wo sie das Auto vorstellte, sagte man ihr, der Opel sei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie schrieb den Verkäufer über Whatsapp an und wurde von ihm beleidigt.

Der Angeklagte muss der Geschädigten 500 Euro zahlen

Wenngleich die Mails und Schriftstücke den Angeklagten als Akteur auswiesen, erkannte die Zeugin den Mann nicht wieder. Der Sohn des Angeklagten hatte offenbar im Namen seines Vaters gehandelt.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte: „Es war kein Fernabsatzgeschäft, deshalb haben Sie kein Rückgaberecht.“ Die Geschädigte sagte vor Gericht: „Sie wissen genau, was Sie tun. Sie nutzen eine rechtliche Grauzone. Das meinte auch mein Anwalt.“

Die Beteiligten einigten sich schließlich darauf, dass das Gericht das Verfahren strafrechtlich gesehen einstellt, vorausgesetzt der Angeklagte zahlt der Geschädigten binnen zwei Monaten 500 Euro. Der Vorwurf der Beleidigung konnte dem Angeklagten nicht zur Last gelegt werden, nachdem die Zeugin den Sohn des Angeklagten als Verkäufer identifiziert hatte.