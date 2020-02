Hattingen. Das Wahl-Beben von Thüringen schlägt bundesweit durch. Gut möglich, dass es am 13. September bis in die Hattinger Wahllokale nachhallt.

Wie der Skandal von Erfurt bis Hattingen nachhallt

Das Wahl-Beben von Thüringen schlägt bundesweit durch. In Hattingen wie überall wird die politische Geisterfahrt von Kemmerich und Co. nicht nur im Rathaus und bei Parteitreffen diskutiert, sondern auch in Betrieben und Geschäften, in Familien und Freundeskreisen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das noch weitreichende Folgen haben wird.

Eine davon ist das Wählerverhalten bei den Kommunalwahl am 13. September. Zwar analysieren sich die Parteien ihre Wahlergebnisse gerne schön. Bei Erfolgen haben die Bürger dann bewusst lokal gewählt, bei Misserfolgen war die Sogwirkung schlechter Bundes- oder Landespolitik die Ursache.

Nach politischen Irrfahrten steigt die Zahl der Nichtwähler

Wahr ist: Kommunalwahlen finden nicht unter lokalen Käse­glocken statt. Bundes- und Landespolitik werden auch beim Blick auf die eigene Stadt durchaus wahrgenommen. Das zeigt allein die große Zahl von Nichtwählern nach politischen Irrfahrten in Berlin und Düsseldorf. Gut möglich, dass der Skandal von Erfurt bis in die Hattinger Wahllokale nachhallt.

In NRW wollten CDU und FDP gerade die Stichwahl abschaffen

Politisches Geschacher ist allerdings – wenn auch in einer anderen Liga – nicht auf Thüringen beschränkt. In NRW wollten CDU und FDP gerade die Stichwahl bei den Bürgermeisterwahlen abschaffen. Auch die Veränderungen bei den Wahlbezirken sind letztlich die Folge wahltaktischer Überlegungen. Die Konsequenzen bleiben in Hattingen überschaubar. Ein Holthauser Stimmbezirk wandert nach Bredenscheid. Einige Straßenzüge werden verschoben. Das war’s.

Wo auch immer Ihre Stimme ausgezählt wird – jede ist wichtig. Gehen Sie im September wählen.