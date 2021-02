Isolde Füllbeck von der Nabu-Ortsgruppe in Hattingen gibt Tipps zum Vögel-Füttern im Winter.

Naturschutz Winter in Hattingen: NABU gibt Tipps zum Vogelfüttern

Hattingen Hattinger Bürger können im Winter Singvögeln mit Futter helfen. Wie das richtig geht, erklärt Isolde Füllbeck vom Naturschutzbund Hattingen.

Ob Meisen, Amseln, Rotkehlchen oder Bergfinken: Die gefiederten Freunde freuen sich im Winter besonders darüber, gefüttert zu werden. Denn da es in der kalten Jahreszeit nur wenige Insekten gibt, steigen viele Vögel auf Körner um.

„Am besten eignen sich Sonnenblumenkerne, geschälte Erdnusskerne oder auch mal ein halber Apfel“, sagt Isolde Füllbeck von Naturschutzbund (NABU) Hattingen. Die Körnermischung könne ganz einfach Zuhause angerührt werden. „Ich mische zusätzlich ein bisschen Kokosöl dazu, denn gerade im Winter brauchen die Vögel Fettfutter.“

Damit es sauber bleibt: Vogelfutter aufhängen

Die selbst gemixten Mischungen können in einem stabilen Vogelhaus oder Futtersilo im Vorgarten ausgelegt werden. Wer keinen Garten hat, kann das Futter beispielsweise in leere, eingefettete Raviolidosen legen und am Fenster oder Balkon aufhängen.

„Ich rate, das Futter grundsätzlich lieber aufzuhängen als hinzulegen, da der Futterplatz dann sauber bleibt“, so Füllbeck. Ansonsten müsse man die Stelle regelmäßig reinigen.

Plastiknetze sind schlecht für Tiere und Umwelt

Auch an gekauften Futterknödeln bedienen sich die Vögel im Winter gerne. Doch hier ist Vorsicht geboten: „Die Knödel sollten ohne Plastiknetz gekauft werden, da sie der Umwelt schaden, wenn sie herunterfallen. Außerdem können sich Tiere darin verfangen.“

Zudem sei es laut NABU-Sprecherin Füllbeck wichtig, keine Essensreste oder Brot an die Vögel zu verfüttern. Denn das tue den Vögeln nicht gut und ziehe zusätzlich Ratten an.

Vogel des Jahres: Stadttaube und Rotkehlchen haben den Schnabel vorne

In diesem Jahr wird der Vogel des Jahres 2021 erstmals aus der Bevölkerung gewählt. Nach einem Vorentscheid im vergangenen Herbst, stehen jetzt noch 10 Vogelarten zur Wahl. Den Schnabel vorn hat aktuell die Stadttaube, die aber bald vom Rotkehlchen eingeholt werden könnte.

Unter www.vogeldesjahres.de können Interessierte für ihren Lieblingsvogel abstimmen.

