1991: Umbau des Heiligenhauser Heljensbads ist großes Thema

Heiligenhaus. Die Modernisierung des Heljensbads, böse Mikrowellen, neue komplizierte ÖPNV-Tickets: Was im Januar 1991 Thema sonst noch war.

Was war eigentlich vor 30 Jahren in der Stadt los? Eine ganze Menge, und viele Neuerungen werden skeptisch gewesen. Auch die zweite Januarwoche des Jahres 1991 hielt einige interessante Geschehnisse und Themen bereit.

So wurde beispielsweise vor drei Jahrzehnten darüber diskutiert, ob die Mikrowelle eine sinnvolle Ergänzung für die Küche oder eine gesundheitliche Gefahr darstelle. Energieberater Heinz Objartel beruhigte die Bürger damals: "Nach unserem Wissensstand sind moderne Geräte so abgedichtet, dass von ihnen keine gesundheitsgefährdenden Strahlen ausgehen können." Die Vorteile in Sachen Strom- und Zeitersparnis rechnet er gerne bildlich vor: "250 Gramm Kartoffeln werden in sieben Minuten gar, bei gleicher Wattleistung braucht man hierfür auf dem Elektroherd 35 Minuten. Das ergibt eine Zeitersparnis von 80 und eine Stromersparnis von 32 Prozent." Doch nicht alles darf oder sollte in die Mikrowelle: So sorgen Löffel im Glas und Stahltöpfe für Reflexionen und Brandgefahr, ein Braten sei in der Backröhre deutlich besser aufgehoben als in der Mikrowelle.

Ticket 2000 sorgt für Ärger, Kinderheim wird durch Spenden umgebaut

Ähnlich gut aufgehoben wie der Braten im Backofen sind Spenden in (damaligen) Entwicklungsländern wie Indien. Der Erlös des traditionellen Dreikönigssingens 1991 beträgt eine neue Rekordsumme: 23.000 Mark. Mit dem gespendeten Geld wird Pater James Kurrisery, der zwei Jahre lang Kaplan in St. Ludgerus war, in seiner Missionsstation ein Kinderheim umbauen, welches sich zu dieser Zeit in einem miserablen Zustand befand. Darüber hinaus möchte er einen Nähkurs einrichten, an dem 22 Mädchen teilnehmen können. Dessen Abschluss wird staatlich anerkannt und wird somit die soziale Lage der teilnehmenden Mädchen deutlich verbessern. Eine Gruppe Jugendlicher, die Pater James drei Wochen lang besucht hat, berichtete von sehr sinnvoller und effektiver Verwendung der Spenden.

Sinnvoll und effektiv wären vielleicht nicht die ersten Attribute, die man dem neuen Fahrkartensystem "Ticket 2000" der VRR zuordnen würde - "Eine Wissenschaft für sich", so hört man es häufig. Billiger als das Vorgängermodell ist es allemal, die Krux liegt jedoch in den Verbindungen und Anschlüssen. Wenn der Bus gerade wegfährt, wenn man am Bahnhof ankommt, bringt auch die billigste Fahrkarte nichts. Die Endverbraucher haben die Wahl zwischen verschiedenen Preisstufen, die in Reichweite und den jeweiligen Gebieten variieren.

Ausschwimmbecken im Hallenbad und Sole-Bewegungsbad geplant

In der ersten Woche im Januar 1991 wurde der Beschluss für einen neuen Sprungturm im Hallenbad gefasst. : Der Werksausschuss der Stadtwerke befasst sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit einem Gesamtkonzept für die Um- und Neugestaltung des Bäderbereiches. Der Vorschlag des beauftragten Architekten Hans Kohlrautz würde eine Summe von 8,6 Millionen Mark verschlingen - eine riesige Investition.

Kostensenkend könnte der Verzicht auf Sahnehäubchen wie beispielsweise ein Sole-Bewegungsbad oder ein Ausschwimmbecken im Hallenbad wirken. Die Umbauarbeiten sollen in verschiedenen Bauabschnitten stattfinden - in den Stufen zwei und drei hofft die Stadt Heiligenhaus noch auf Fördermittel vom Land NRW, nachdem es für den ersten Abschnitt nur 30.000 Mark Unterstützung gab. Zeitnahe Priorität hat der Umbau des Umkleidetraktes und die anschließende Umgestaltung des Eingangsbereiches, die bis zur Freibadsaison abgeschlossen sein sollen.

Spannend, zu sehen, was am Ende wirklich dabei herauskam - auch in Hinblick auf die derzeitige Situation und Diskussion um die Entwicklung des Bades.