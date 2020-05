40 Jahre IMS: Vom kleinen Unternehmen zum Weltmarktführer

Eigentlich hat bereits in den späten 1950er Jahren alles begonnen: Damals hatte sich die AEG-Telefunken der Entwicklung radiometrischer Messtechnik verschrieben, nach einem Beteiligungsvertrag mit der Hartmann&Braun AG (H&B) aber gingen 1967 alle Aktivitäten auf diesem Gebiet an den neuen Partner über.

Als 1979 der damalige H&B-Vorstand sich allerdings entschied, das gesamte Produktportfolio rund um das Thema „Radiometrie“ aufzugeben, witterten zwei ehemalige Entwicklungsingenieure der Firma ihre große Chance und gründeten 1980 kurzerhand, gemeinsam mit einem kaufmännischen Kollegen, ihr eigenes Unternehmen mit genau diesem Produktspektrum – IMS war geboren.

Erster Firmensitz in Essen-Kettwig

Als erster Firmensitz diente eine stillgelegte Großweberei in Essen-Kettwig. Bereits 1984 erweiterte IMS ihre Produktpalette um optische Messsysteme, auch die Röntgentechnik wurde bereits Ende der 80er Jahre eingeführt. Mit dem Erfolg und der Expansion verlagerte IMS 1987 den Firmensitz in das Gewerbegebiet Hetterscheidt-Nord: Von der Entwicklung bis zum Versand der Messsysteme erfolgen alle Arbeitsprozesse auf dem rund 40.000 qm großen Areal mit derzeit neun Gebäuden – darunter auch die hauseigene IMS Akademie für Kundenschulungen-und Trainings. Insgesamt 350 Mitarbeiter arbeiten mittlerweile am Hauptstandort Heiligenhaus.Und das Unternehmen wächst stetig weiter.

Weltweit Niederlassungen und Repräsentanten

Landrat Thomas Hendele zeichnet IMS Ende 2019 mit dem Ökoprofit-Zertifikat aus Foto: Kreis Mettmann

Daneben gibt es weltweit elf Niederlassungen, Repräsentanten des Weltmarktführers sind rund um den Globus aktiv. Die IMS versteht sich daher als Global Player, betont, sich ihrer globalen Verantwortung bewusst zu sein und belegt dies auch mit zahlreichen unabhängigen Umweltzertifikaten. Zudem wurde das Projekt „IMSocial“ ins Leben gerufen, das, laut IMS, für die betriebseigene Unternehmensphilosophie steht: Das Bestreben sei es, nicht nur die Produkte und Kundenbeziehungen nachhaltig zu gestalten – der gleiche Anspruch bestehe auch an die soziale, ökologische und ökonomische Verantwortung.

Seit 40 Jahren in privater Hand

Die IMS Messsystem GmbH ist besonders stolz darauf, dass sie sich seit ihrer Gründung 1980 als globaler Vorreiter für berührungslos detektierende Messtechnik ausschließlich in privater Hand befindet und sich „nicht zuletzt dadurch eine hohe Unabhängigkeit und Individualität bewahrt hat“.