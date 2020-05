75 Jahre Kriegsende: Heiligenhauser erinnern sich

Am 8. Mai 1945 trat die tags zuvor unterzeichnete bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht in Kraft – der Zweite Weltkrieg war beendet. Offiziell.werner In Heiligenhaus dagegen war der Krieg bereits am 17. April zu Ende. Werner Ossa kann sich noch erinnern, dass er am 16. April zusammen mit anderen Kindern in einem Hof an der Hauptstraße in der Nachbarschaft der Firma Kirchmann gespielt hatte, als es aus Richtung der südlich gelegenen Heidestraße mehre Abschüsse gab.

„Das war wohl die letzte Munition der dortigen Wehrmachtsangehörigen“, so die Vermutung des heute 85-Jährigen. „Nach der Nacht im Keller hörte meine Mutter fremde Leute in fremder Sprache auf dem Hof reden, das war aber kein russisch oder polnisch, wie sie es von den Fremdarbeitern bei Kirchmann kannte.“

Ein Soldat warf Kindern Schokolade zu

Dann sei der Hausherr in den Keller gekommen, wie immer mit heruntergelassenen Hosenträgern, ihm seien amerikanische Soldaten, die `Men, men´ riefen, gefolgt. Sie hätten nach Männern gesucht, aber zwischen den fanden Frauen und Kindern nur einen alten Mann gefunden und seien dann wieder gegangen. „Als wir auf den Hof kamen, standen dort amerikanische Halbkettenfahrzeuge und Soldaten, die sich mit den weibliche Fremdarbeiterinnen unterhielten. Und sie bewarfen sich mit Butterschmalz, ich weiß bis heute nicht, warum sie das machten und wie sie daran gekommen waren. Und aus der Luke eines amerikanischen Panzers warf ein Soldat den Kindern Schokolade zu. Ich bin nicht hingegangen, ich mochte die fremden Soldaten nicht. Ich hatte erlebt, wie Tiefflieger auf Kinder geschossen hatten.“

Werner Ossa, der später bei der Heiligenhauser Stadtverwaltung anfing und als Sozialamtsleiter in Pension ging, erinnert sich, dass sich die polnischen Zwangsarbeiter frei bewegen konnten, während die Russen im Kino „Capitol“ gesammelt wurden. Mit dem Erscheinen der Amerikaner wurde es schlagartig ruhig: „Keine Flugzeuge mehr, kein Geschützdonner mehr.“

Feldmarschall Wilhelm Keitel, Oberkommandierender der Wehrmacht (1938-45), unterschreibt in Berlin-Karlshorst die Kapitulations-Urkunde der deutschen Wehrmacht s/w | Foto: - / picture-alliance / dpa

Leiser Einmarsch der Amerikaner

Ebenfalls an der oberen Hauptstraße erlebte Anna Thelen den Einmarsch der Amerikaner, leise sei er gewesen, „weil sie Kreppsohlen an den Schuhen hatten“. Bereits Wochen zuvor kam ihr Vater nach Hause, der sich nach der völligen Zerstörung von Düren dort von der Wehrmacht abgesetzt hatte und sich nachts nach Heiligenhaus durchgeschlagen hatte. „Er hatte sich einen Bart wachsen lassen, das sorgte dafür, dass eine Verwundung nicht heilte. Er sah aus, wie ein richtig alter Mann“, erinnert sich die alte Dame. „Als der Soldat mit dem nach unten gerichteten Gewehr in die Küche kam und meinen Vater dort sitzen saß, rief der Amerikaner `All right, it´s an old man´. Ich wusste damals natürlich nicht, was das hieß.“

Nicht alle Männer blieben verschont, Anna Thelen hat noch das Bild vor Augen, wie die Amerikaner viele Männer auf der Industriestraße versammelten, die anschließend mit Händen hinter dem Kopf nach Westen marschieren mussten. Was die damals Siebenjährige aber begeisterte, waren die Spielzeuge, die da von den fremden Männer aus der anderen Welt gezeigt wurden. „Auf einem Brett waren Hühner, es wurde an einem Seil gezogen und die Tierchen bewegten sich.“

Ausgangssperren durch neuen Bürgermeister

In den Tagen danach regelten die Besatzer das Leben in Heiligenhaus durch Bekanntmachungen des am 18. April eingesetzten neuen Bürgermeisters August Overhamm. Es gab eine Ausgangssperre, alle Waffen mussten im Rathaus abgegeben werden, ebenso Fotoapparate und Fernrohre, es wurde so ziemlich alles registriert, vom Fahrrad übers Auto bis zum Schmieröl. Wer sich nicht an die Bestimmungen hielt, wurde bestraft. So nahm am 8. Mai 1945 die amerikanischen Besatzungsbehörde drei Personen fest, weil sie Ausgehsperrzeiten überschritten hatten. „Sie erhielten eine dreitägige Haftstraße“, so die Feststellung des Heiligenhauser Stadtarchivs. „In Wiederholungsfällen wird die Strafe verschärft“, ließ Bürgermeister Overhamm verlautbaren.