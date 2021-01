Alkoholisierter Heiligenhauser verursacht 18000 Euro-Schaden

Heiligenhaus Nachdem der Autofahrer aus Heiligenhaus die Kontrolle über seinen Mercedes verloren hatte, beschädigte er zwei Ampelmastanlagen

Ein 62-jährigerAutofahrer hat an der Werdener Straße in Velbert die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und dabei einen Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro verursacht.

Der Heiligenhauser hatte am Neujahrstag gegen 23.45 Uhr die A 44 an der Anschlussstelle Velbert Nord verlassen und auf der Werdener Straße nach eigenen Angaben die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Daraufhin überrollte er auf einer Verkehrsinsel einen Ampelmast und fuhr im Anschluss auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen einen weiteren. Der Autofahrer erlitt dabei leichte Verletzungen.

Strafverfahren eingeleitet

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 62-Jährige stark alkoholisiert war, ein Atemtest ergab ein Ergebnis von fast 1,7 Promille. Die ärztliche Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren gegen den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Mercedes wurde im Frontbereich so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und angeschleppt werden musste.