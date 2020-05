Auto prallt gegen Straßenlaterne – ein Verletzter

Heiligenhaus. Bei einem Unfall auf der Velberter Straße in Heiligenhaus waren am Sonntagabend, 24. Mai, rund 15 Einsatzkräfte stundenlang im Einsatz.

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Autos mit einer Straßenlaterne ist am Sonntagabend, 24. Mai, ein Fahrzeuginsasse verletzt worden. Gegen 21 Uhr war die Feuerwehr Heiligenhaus zu dem Unfall auf der Velberter Straße in Fahrtrichtung Velbert gerufen worden, gemeldet wurde ein brennendes Auto. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits Anwohner mit einem Feuerlöscher begonnen, den Entstehungsbrand zu löschen. Die Feuerwehr klemmte die Batterie ab und löschte den Brand im Motorraum des VW Arteon ab.

Von der Fahrbahn abgekommen

Zu dem Unfall war es gekommen, weil der 34-jährige Fahrer des Fahrzeugs in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen war. Ein verletzter Insasse wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholatemtest des Fahrers ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Führerschein des Heiligenhausers wurde sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden am stark beschädigten Fahrzeug und der vollständig umgeknickten Straßenlaterne liegt insgesamt bei rund 16.000 Euro. Bis Mitternacht waren rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus und der Rettungsdienste Heiligenhaus und Velbert im Einsatz. Die Velberter Straße musste teilweise vollständig gesperrt werden,