Autohaus unterstützt Heiligenhauser Gastronomie

Heiligenhaus. Autohändler Frank Wagner kennt die derzeitig enge Situation der Heiligenhauser Gastronomen. Eine Aktion soll sie nun finanziell unterstützen.

Frank Wagner, Inhaber von Merceds Benz Wagner an der Hauptstraße, weiß, dass die Heiligenhauser Gastronomen in diesen Tagen, Wochen und Monaten finanziell einen ordentlichen Gang zurückschalten müssen. „Man kennt sich in Heiligenhaus und ich habe mir einige Gedanken dazu gemacht, wie ich die Restaurants und Gaststätten unterstützen könnte“, erzählt der Autohändler, „durch eine Anzeige in einer Zeitung bin ich dann auf die Idee gekommen, Gutscheine zu verschenken, die bislang bei fünf Gastronomen in Heiligenhaus eingelöst werden können: In der Kniffte, im Ratskeller, im Gasthof Kuhs, im Gasthaus Schönberger und bei Hermes“. Ab sofort erhält also jeder Werkstattkunde, der bei Mercedes-Benz eine Rechnung ab 500 Euro begleichen muss, einen Wertgutschein über 30 Euro.