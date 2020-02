Bis „der Zuch kütt“, gibt´s in Heiligenhaus viel zu tun

Hinter Daniel Tüch liegen einige anstrengende Monate, so langsam aber sicher sieht der erste Vorsitzende der Heljens-Jecken „Licht am Ende des Tunnels“. Schließlich startet der Karnevalsumzug in wenigen Tagen, da ist ein Großteil der organisatorischen Vorbereitungen mittlerweile abgeschlossen. „Wir sind absolut gut in der Zeit, vor allem das Sicherheitskonzept steht seit vergangenem Samstag, also alles im grünen Bereich“, freut sich Tüch und kann bereits jetzt einige Details zum diesjährigen Zug verraten.

Daniel Tüch kümmert sich als erster Vorsitzender der Heljens-Jecken um die Gesamtorganisation des Karnvelsumzuges am Samstag. Foto: Ulrich Bangert / WAZ-Fotopool

„Wir haben diesmal 13 Wagen dabei, darunter Wagen der Heiligenhauser Feuerwehr, vom TUS Hetterscheidt, vom Arbeitskreis Handwerk oder dem Tennisclub Blau-Weiss“, informiert der Vorsitzende. Und: Unter den 18 Fußgruppen seien drei Spielmannszüge, zwei Kitas, der Fortuna Fanclub Heiligenhaus, die Schmiedezicken und auch die Grundschule St. Suitbertus, mit rund 200 Kindern übrigens die größte teilnehmende Gruppe.

Bis zu 15.000 Besucher werden erwartet

500 Kilogramm Süßigkeiten und anderes Wurfmaterial hat alleine der Karnevalsverein besorgt, die Werbegemeinschaft nochmals rund 250 Kilo. „Wir achten sehr darauf, dass wir eher hochwertige Süßigkeiten wie kleine Popcorn- oder Haribotütchen werfen, diese billigen Bonbons sammelt kaum noch einer auf und die kleben ganz schrecklich auf dem Straßenbelag“, weiß Daniel Tüch aus Erfahrung.

Seit 2015 veranstalten die Heljens-Jecken nun den Karnevalszug in Heiligenhaus, damals, beim allerersten hatte man mit 4500 Zuschauern gerechnet, letztlich kamen über 12.000, in den Jahren dazwischen bei gutem Wetter bis zu 15.000 Besucher. „Das liegt daran, dass der Zug wirklich ganz wunderbar organisiert ist“, lobt Ordnungsamtsleiterin Kerstin Ringel und freut sich daher auch sehr auf Samstag, „es ist ein familienfreundlicher Zug, die Menschen nehmen aufeinander Rücksicht, schlechte Vorkommnisse gab es bislang nicht.“

Umfangreiches Konzept sorgt für maximale Sicherheit

Mindestens soviel Spaß wie im vergangenen Jahr wünschen sich die Heiligenhauser beim kommenden Umzug am Samstag. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Damit das so bleibt, hat der Karnevalsverein ein rund zwanzig Seiten langes Sicherheitskonzept erarbeitet: 28 Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes betreuen unter anderem die acht Absperrpunkte, dazu kommen zehn Mitarbeiter des Ordnungsamtes und 16 Polizisten. Der private Rettungsdienst Tennagels aus Velbert ist mit drei Rettungswagen und insgesamt 24 Mitarbeitern vor Ort, darunter auch ein Notarzt. „In den vergangenen Jahren hatten wir bis auf kleinere Schnittverletzungen aber keine größeren Verletzungen“, freut sich Daniel Tüch, „und wir haben auch noch nie Probleme mit volltrunkenen Zuschauern oder mit Prügeleien gehabt.“

Trotzdem soll auch in diesem Jahr das maximal Mögliche an Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, aus diesem Grund gilt komplettes Glasverbot. „Wir werden das auch tatsächlich beobachten“, sagt Kerstin Ringel, „und gegebenenfalls einschreiten.“ Gläser und Flaschen, die in Kneipen ausgegeben werden, dürfen nicht mit nach draußen gebracht werden. „Ich denke, dass das eh nicht oft der Fall sein wird“, vermutet der Heljens-Jecken-Vorsitzende Daniel Tüch, „denn die meisten Gastronomien wie die Aula Schmedt oder die Kniffte verzichten auf Aussschank im Glas.“ Und natürlich gibt es auch an jedem Fahrzeug die sogenannten Radengel, die dafür sorgen, dass niemand „unter die Räder kommt“.

Extra Bereiche für Rollstuhlfahrer und Senioren

„Ich denke unser Vorteil ist wirklich, dass wir hier Zuschauer haben, die aufeinander Rücksicht nehmen können, die nicht schubsen oder sonstiges. Ich bin guter Dinge, dass auch diesmal nichts passiert“, fasst es Daniel Tüch zusammen, weist aber darauf hin, dass es für Rollstuhlfahrer und alte Menschen extra abgesperrte Bereiche gibt, damit auch sie möglichst viel vom Umzug mitbekommen: Der eine liegt an der oberen Hauptstraße/Ecke Wülfrather Straße, der andere am Kirchplatz.

Heiligenhaus Parkverbot gilt ab Samstagmorgen Für die Hauptstraße gilt am Samstag, 22. Februar, ab 10.00 Uhr Parkverbot. Autos, die später noch dort stehen können und müssen abgeschleppt werden. Aufgehoben wird das Parkverbot, sobald die Reinigungsmaschinen die Straße gesäubert haben. De r Veranstalter hat insgesamt 14 Toiletten in unterschiedlichen Bereichen entlang der Hauptstraße aufstellen lassen.

Dort und auf dem Rathausplatz wird übrigens kräftig gefeiert werden, bei Party-DJ Musik und Livemusik von „Twenty-Four Tonight“. Drei Getränkestände, ein Flammkuchen-, ein Grill-, und ein Burgerstand sowie ein Stand mit griechischen Spezialitäten werden dafür sorgen, dass große und kleine Besucher bestens versorgt sind. Ordnungsamtsleiterin Kerstin Ringel kann es kaum erwarten und hat einen großen Wunsch an alle, die es am Samstag nach Heiligenhaus zieht: „Bringt super Laune mit, super Wetter, beachtet die Regeln, dann wird es wie immer ein wunderbares Karnevalsevent.“