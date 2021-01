Heiligenhaus vor 30 Jahren: Viele gehen auf die Straße

Heiligenhaus. 1991 und 2021 haben eins gemeinsam: Es kann kein Karneval gefeiert werden. Darüber hinaus beschäftigte der Golfkrieg die Heljenser

Geschichte, die ist immer spannend. So blicken wir seit Jahresbeginn zurück auf das Jahr 1991: Was ist in Heiligenhaus damals passiert? Und über was wird immer noch gesprochen?

Anlässlich des Golfkrieges 1991 zwischen dem Irak und einer von den USA angeführten Militärkoalition demonstrierten Jugendliche vor dem Rathaus. Auf der friedlich verlaufenden Kundgebung wurde bewusst auf Politikerreden verzichtet, die jungen Demonstranten wollten eigenständig ihre Gefühle und Ansichten zum Ausdruck bringen.

Keine gute Lage für fröhliches Feiern

"Dies ist keine Demonstration Anti-Amerika. Wie sollten wir in so einem Konflikt Partei ergreifen? Man kann lediglich tiefes Mitleid mit allen Opfern dieses Krieges, egal ob zivil oder militärisch, haben", hieß es vor dem Rathaus. Die Litfasssäule auf dem Rathausplatz wurde mit Pappmaché in eine Rakete verwandelt, Unterschriftenlisten kursierten: Für das sofortige Ende des Krieges, gegen eine deutsche Beteiligung und für eine konsequente strafrechtliche Verfolgung der Waffenschieber.

1991 und 2021 haben eine Gemeinsamkeit: wird es nichts, die Karnevalssession wird nicht wie gewohnt stattfinden. Während aktuell die anhaltenden Corona-Pandemie jegliche Menschenansammlungen undenkbar macht, hat der Golfkrieg 1991 den Jecken ordentlich die Laune verhagelt. Am 2. Februar sollte es ursprünglich eine große Prunksitzung in der Aula des IKG geben - diese wurde nun jedoch nach telefonischer Absprache der Heiligenhauser Bürger- und Karnevalsvereine abgesagt.

Schrecken des Krieges sind präsent

Sitzungspräsident Heinz Nardmann erklärt dazu: "In der momentanen Situation ist es undenkbar, mit einer solchen Sitzung zwanghaft Frohsinn zu verbreiten. Das Publikum bewegt momentan ganz andere, ernste Gedanken, und das natürlich völlig zurecht." Christa Kuhs, die wesentlich an den Vorbereitungen beteiligt war, äußert Verständnis für die Enttäuschung einiger Senioren über diese Absage: "Viele von ihnen kommen nur noch selten mit Menschen zusammen und sind enttäuscht über die Absage dieser geselligen Veranstaltung. Andererseits hat gerade diese Generation den Zweiten Weltkrieg bewusst miterlebt und erinnert sich jetzt aus eigener Erfahrung an die Schrecken eines Krieges."

Integration von Neubürgern

Ein weiteres Thema der dritten Januarwoche 91 war die Integration von "Neubürgern". Der Vorsitzende des Ortsverbandes des Bundes der Vertriebenen Paul Scheffler charakterisierte die Zugwanderten als "verschlossen, ängstlich und scheu" - dies sei ein Zeichen, dass man integrierend auf diese Bevölkerungsgruppe zugehen müsse, schlussfolgerte er. Er erkannte aber auch infrastrukturelle Probleme: "Das Übergangsheim an der Bergischen Straße ist hoffnungslos überfüllt, statt den momentanen 150 Bewohnern dürften dort höchstens 50 leben."

Alois Collé und Friedrich Faupel, Veranstalter des "Treffs für Aussiedler, Arbeitslose und Interessierte" berichte von großen Erfolgen. So konnten seit 1987 durch ihren Treff 300 Wohnungen eingerichtet und 100 davon an Neubürger vermittelt werden. Ein Wehmutstropfen dabei: "Trotz aller Bemühungen werden wir manchmal beschimpft oder beleidigt, das ist bedauerlich", berichtet Faupel.

