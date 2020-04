Corona: Das digitale Sommersemester startet am Montag

Heiligenhaus. Am Campus Velbert/Heiligenhaus startet am Montag das Sommersemester. Statt in Hörsäalen finden Vorlesungen nun zuhause vor dem Rechner statt.

Markus Lemmen, Professor für Regelungs- und Fahrzeugsystemtechnik am Campus Heiligenhaus ist ein hochgebildeter und bodenständiger Ingenieur, der sich jeden Tag aufs Neue auf seine Aufgaben an der Hochschule freut, auf die theoretische und praktische Arbeit mit seinen Studenten. Normalerweise. In diesen Zeiten sieht sein Hochschulalltag allerdings ganz anders aus.

Jeden einzelnen seiner Studenten kennt der aufgeschlossene und engagierte Professor mit Namen, er ist stets Ansprechpartner für die jungen Nachwuchswissenschaftler, steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Digitales Schulen ist viel Neuland

Seit dem 19. März aber hat sich alles geändert, an diesem Tag wurde der Campus offiziell geschlossen, Stille ist in das moderne Gebäude eingekehrt, nur die 13 Professoren und einige andere Angestellte arbeiten in ihren Büros hinter verschlossenen Türen. So auch Markus Lemmen: Mit der Entscheidung, alle Vorlesungen im am Montag beginnenden Sommersemester digital anzubieten, betritt auch der 51-jährige ziemlich viel Neuland. Auf seinem Schreibtisch steht das aufgeklappte Laptop, eine Webcam, Lemmen trägt ein Headset. „Ich probiere gerade alles mal genau aus, muss ja alles reibungslos funktionieren“, erklärt der Krefelder und grinst, „ganz ehrlich, vieles ist so neu, ich sag mal, das ist Faktor 10 an Mehraufwand als sonst. Aber“, Lemmen greift zu einer Bassgitarre, die an der Wand steht, „mit ein paar Akkorden zwischendurch kann ich mich immer recht gut entspannen.“

Musik ist die zweite große Leidenschaft des Professors. Entweder er spielt selbst -- und das ziemlich gut -- oder er hört Schallplatten auf seiner Anlage im Büro. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Lemmen, der seit kurzem auch Campussprecher ist, freut sich trotzdem sehr darüber, dass der Campus seine Stundenten auf diesem eher ungewohnten Wege mit Wissen füttern kann, alle Veranstaltungen digital anbieten zu können, das macht schon stolz. „Unsere Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter haben wirklich in kürzester Zeit unglaublich intensiv an den Online-Lernangeboten gearbeitet, sodass wir jetzt ein solch umfassendes Angebot machen können“, schwärmt auch Christine Heinrichs vom Bereich Hochschulmarketing.

Vorerfahrungen gibt es bereits

Dabei konnte ein Teil der Mitarbeiter auf ein wenig Vorerfahrung zurückgreifen: Seit längerem bietet die Hochschule qualifizierte digitale Nachbereitung für Lehrveranstaltungen an. „Wir arbeiten zum Beispiel seit Jahren mit der Lernplattform ‚Moodle‘ und am Campus Heiligenhaus auch stark mit eigenen Servern für digitale Angebote. Hier können Präsentationen, Arbeitsblätter oder auch Videos von den Dozentinnen und Dozenten hochgeladen werden. Andere Professorinnen und Professoren hatten schon eigene Online-Trainings entwickelt und bereitgestellt, um Studierende beim Lernen zu unterstützen. Diese Vorarbeit war eine gute Grundlage, um so für alle Kurse, die die Studierenden in diesem Sommersemester belegen müssen auch digitale Angebote zur Verfügung zu stellen“, so Prof. Lemmen.

Digitales Lernen hat seine Grenzen

Heiligenhaus Hochschule Bochum: Insgesamt 400 digitale Kurse Der Campus Velbert/Heiligenhaus ist ein Außenstandort der Hochschule Bochum. Dort können insgesamt 400 digitale Kurse im Sommersemester 2020 in den folgenden sechs Fachbereichen abgerufen werden: Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen, Elektrotechnik und Informatik, Geodäsie, Mechatronik und Maschinenbau und Wirtschaft. Den Campus Velbert/Heiligenhaus gibt es seit über zehn Jahren. Weitere Informationen: www.hochschule-bochum.de

Trotzdem weiß der Lehrbeauftragte – digitales Schulen hat klare Grenzen. „Was ich sehr schwierig finde ist die Tatsache, dass ich nicht in Gesichter schauen kann, dass ich kein Feedback erkennen kann, ob jemand tatsächlich den Stoff versteht. Ich sag es mal so: Die Überflieger werden auch beim digitalen Lernen gar keine bis wenige Schwierigkeiten haben, aber die Mittleren und Schwachen haben klare Nachteile. Wir sehen nicht, wie sonst in den Vorlesungen, die Fragezeichen in ihren Gesichtern, ich vermute, dass diese Form des Lernens die Schere zwischen den Starken und den Schwachen noch ein Stück weiter auseinander klaffen lässt.“

Professor Markus Lemmen steht einsam und allein im Campuslabor. Hier finden normalerweise praktische Übungen statt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Und: praktische Übungen fallen ersteinmal aus. „Eigentlich müssen Studierende ausprobieren, vielleicht an einem Experiment scheitern um dann nach anderen Lösungen zu suchen, sie müssen anfassen und sich selbst probieren“, weiß Professor Lemmen, „aber das geht nun erstmal nicht. Einschränkungen gibt es überall. Nichtsdestotrotz ist es schon toll, was wir in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben.“