Corona: Lokaler Onlinehandel in Heiligenhaus bietet einiges

Nur weil derzeit fast alle Geschäfte geschlossen sind, heißt das nicht automatisch, dass „vor Ort“ in Heiligenhaus nichts mehr zu bekommen ist – im Gegenteil: Viele Einzelhändler bieten Onlinehandel auf ihren Webseiten an. Und der ist vielfältiger als manche Heiligenhauser glauben.

Michaela Gehrmann hat erst im Januar das Geschäft „Woolfeeling“ übernommen. Nun muss sie sich auf den Onlineverkauf von Wolle und mehr konzentrieren. Foto: privat

Michaela Gehrmann hatte sich ihren Start als Einzelhändlerin in Heiligenhaus sicher auch anders vorgestellt, als sie im Januar diesen Jahres den kleinen Handarbeitsladen „Woolfeeling“ an der Hauptstraße 282 übernommen hat. Sie habe ihre große Chance gesehen, erinnert sich die Häkelfreundin, nun aber kam alles ganz anders: Das Geschäft ist zu, dennoch: Melanie Gehrmann ist jetzt online für ihre Kunden da – ihr Sortiment ist vielseitig und hochwertig, die Ware kommt schnell an. Gerade in Zeiten, in denen einfach mal Zeit für Handarbeit ist, lohnt es sich, statt bei den großen onlineanbietern auf der Internetseite von „Woolfeeling“ zu stöbern. „Ich denke dass der Vorteil in unserer ganz individuellen Beratung liegt, zu Ostern können auch Gutscheine verschenkt werden und wenn etwas umgetauscht werden muss, dann läuft das absolut problemlos“, verspricht die junge Geschäftsinhaberin.

Virtuelle Gestaltung von Wohnräumen

Besondere Online-Angebote macht auch das Studio für Innendesign „Müller Wohngestaltung“ an der Hauptstraße 148. „Unser Handwerksbetrieb mit Bodenbelägen, Dekorationen oder Gardinen läuft noch weiter“, erklärt Inhaber Jürgen Müller, „aber wir bieten zum Beispiel auf unserer neuen homepage über den Raumbildplaner die Möglichkeit an, die eigenen Räume virtuell zu gestalten oder Bodenbeläge passend zu konfigurieren und sie anschließend nach Bestellung kostenlos liefern zu lassen.“

Kosmetikerin Alexandra Klaube mit Studio am Nordring 31b kann derzeit keine Anwendungen anbieten, wohl aber den Verkauf ihrer Pflegeprodukte oder Gutscheine. „Es gibt unter anderem Wellnessmassagegutscheine, die sich als Ostergeschenk anbieten und dann nach der Krise eingelöst werden können“, informiert die Fachfrau, „auch Creme oder dekorative Kosmetik lassen sich gut verschenken, ich liefere teilweise selbst aus und Umtausch von Produkten ist ebenfalls kein Problem“.

Abverkauft von Restsortiment

Einzelhändlerin Natascha Mützelburg verkauft nun auch selbstgenähte zweilagige Mundschutze in unterschiedlichen Designs. Foto: privat

Natascha Mützelburg bietet in ihrem Ladenlokal im Rathaus Center Damen- und Herrenmode. Normalerweise. Jetzt zu Coronazeiten muss auch sie auf den Onlineverkauf umstellen. „Wir haben allerdings keinen richtigen Onlineshop, aber auch wir verkaufen Gutscheine als Ostergeschenke und bieten natürlich auch unser Restsortiment an.“ Auch hier gilt: Eine telefonische Beratung und auch der Umtausch sind problemlos möglich. „Wir sind jetzt auch in die Produktion von Schutzmasken aus doppellagiger Baumwolle gegangen, die wir ab Tür verkaufen oder auch zuschicken.“

Festtagsmenüs werden geliefert

Und damit an Ostern niemand auf ein Festmenü verzichten muss, gibt es durchaus auch besondere Angebote in der Gastronomie. „Bei uns werden zwei spezielle Ostermenüs angeboten, die Vorbestellung muss bis zum 9. April erfolgen“, erklärt Ina Marie Strasser vom Restaurant Gustus im Golfclub Hösel an der Höseler Straße, „wir liefern natürlich nach Hause, gerne auch mit dem passenden Wein, mit Blumen oder wundervollen Ostergeschenken.“

Alle Onlineangebote in Heiligenhaus finden sich auf der Seite www.stadtmarketing-heiligenhaus.de/lieferservice.