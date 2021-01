Corona: Reihenimpfung nun in zwei Senioreneinrichtungen

Heiligenhaus. In Heiligenhaus hat nun in zwei von drei Senioreneinrichtungen die Reihenimpfung gegen Corona begonnen. Und dieses Mal ohne Panne.

Nachdem am vergangenen Freitag bereits die Reihenimpfungen gegen den Sars-Covid-Virus im Domizil Wohnfühlen an der Wülfrather Straße gestartet sind, meldet nun die zweite Senioreneinrichtung in Heiligenhaus Vollzug: Am Sonntag konnten die Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiter im Diakoniezentrum an der Schulstraße geimpft werden.

"Am Sonntag wurden erfolgreich mit 130 Impfdosen Bewohner und Mitarbeiter im Diakoniezentrum Heiligenhaus gegen den Virus Sars-Cov 2 geimpft", teilt die Bergische Diakonie mit. Mit sehr geringer Vorlaufzeit und später Terminbestätigung habe die Durchführung im Diakoniezentrum reibungslos geklappt - anders als beim ersten Versuch im Domizil, wo am eigentlich geplanten Impftag kein Impfstoff ankam, da die Spedition nicht benachrichtigt wurde.

Wichtige Impfung zum Schutz

Über die Durchführung zeigt sich das Diakoniezentrum erfreut: „Besonders möchten wir uns bei allen Akteuren und Helfern bedanken. Wir haben alle Hand in Hand gearbeitet und so konnte diese wichtige Impfung zum Schutz unserer Bewohnerinnen, Bewohner und der Mitarbeiterschaft ohne Störungen für alle Beteiligten stattfinden. Besonders unsere Bewohnerinnen und Bewohner fühlten sich bei den ihnen vertrauten Ärzten in guten Händen. Wir danken herzlichst für diesen freiwilligen Einsatz“, so Jolanta Borysewicz, Einrichtungsleiterin des Diakoniezentrum Heiligenhaus.

Das Infektionsgeschehen im Haus habe sich nicht weiter ausgebreitet. Aktuell seien 16 Bewohner und zwei Mitarbeiter an einer Covid-19-Infektion erkrankt. "Erfreulicherweise haben alle Erkrankten weiterhin einen milden Krankheitsverlauf. Wir wünschen gute Besserung und baldige Genesung", so die Diakonie. Leider sei am Freitag eine Bewohnerin an und mit Corona verstorben. "Wir sprechen den Angehörigen unser Beileid und Anteilnahme aus."

Die nächste Reihentestung sei beim Kreisgesundheitsamt angemeldet, auf den Termin warte man nun.