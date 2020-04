Corona: Ungewohnte Zeiten auch für Heiligenhauser Hunde

Der braune mittelgroße Hund hechelt, zwischendurch gähnt er immer wieder, dann kratzt er sich mit den Hinterläufen. Doch diesem Hund ist nicht heiß, er ist nicht müde und es juckt ihn auch nicht hinter den Ohren: Dieser Hund ist gestresst. Vielleicht, weil er mit den Corona bedingt veränderten Tagesabläufen schlicht überfordert ist. Aber: es gibt Abhilfe.

„Das alles sind drei typische Symptome, die Hunde zeigen können, wenn sie unter Stress stehen“, weiß die Heiligenhauser Hundetrainerin und Verhaltensberaterin Sylke-Claudia Mutze-Amelang, „leider werden sie oft falsch interpretiert, dabei ist es wichtig, sie richtig zu verstehen. Gerade auf Veränderungen im ritualisierten Tagesablauf reagieren viele Hunde sensibel und zeigen solche Anzeichen.“

Hunde ruhen 18 bis 20 Stunden täglich

Leckerchen in der Baumrinde verstecken – ein Spiel, dass den meisten Hunde besonders gut gefällt. Foto: AnimalMoments

Hunde, die normalerweise tagsüber alleine sind, freuen sich jetzt darüber, dass ihr Rudel permanent bei ihnen ist – so die gängige Meinung. Dabei stimmt dies nur bedingt. „Das hängt natürlich vom jeweiligen Tier ab, aber prinzipiell ruht ein Hund zwischen 18 und 20 Stunden am Tag. Je älter das Tier desto stärker das Ruhebedürfnis“, weiß die Fachfrau, „wenn plötzlich die drei Schulkinder der Familie den ganzen Tag um den Hund herum wuseln und laut sind, geht es ihm dabei sicher nicht so gut.“ Daher sei es wichtig, dass der Hund Rückzugsmöglichkeiten hat, an denen er ungestört sein kann. „Das kann ein abgetrennter Bereich sein, ein anderer Raum, es muss nur gewährleistet sein, dass er dort tatsächlich zur Ruhe kommen kann.“

Hundewelt steht derzeit Kopf

Mittlerweile sind es drei Wochen, dass auch die Hundewelt Kopf steht: Das Menschenrudel ist zwar zuhause, dafür fallen die vierbeinigen Kumpels und Spielkameraden plötzlich weg, schließlich ist das gemeinsame Gassi gehen auf zwei Personen beschränkt. Und die Hundeschulen – so wie die von Sylke-Claudia Mutze-Amelang, haben geschlossen, bieten Unterricht nur noch Online an.

„Spielen ist für Hund ganz wichtig, daher ist jetzt die Kreativität des Hundehalters gefragt. Statt, dass der Hund durch Felder und Wiesen streift, einfach abhaut und vielleicht sogar Wildtiere aufstöbert und jagt, sollte man ihn auch beim Spaziergang fordern. Man kann zum Beispiel Leckerchen in einer Baumrinde verstecken, ihn durch die Beine laufen lassen, apportieren mögen ja eh die meisten Hunde oder einen Slalomparcours aus Holzästen bauen“, empfiehlt die erfahrene Trainerin, „das nimmt dem Hund die Langeweile und stärkt zudem noch die Mensch-Tier-Bindung.“

Schutzmasken können Hunde irritieren

Außerdem könnte das Beschäftigungsprogramm den Hund von dem ungewohnten Verhalten – und Aussehen – der Menschen ablenken. „Der Hund registriert sehr wohl, dass die Menschen Bögen umeinander machen, vor allem aber wird er durch die Schutzmasken irritiert. Je nach Mentalität des Tieres kann es da durchaus zu unangenehmen Reaktionen kommen“, erklärt die 53-jährige, „um das Tier daran zu gewöhnen, sollte man zuhause einen Mundschutz aufsetzen und den Hund darauf positiv konditionieren, in dem man genau dann mit ihm spielt und ihn belohnt.“

Hund auch mal allein lassen

Heiligenhaus Heiligenhauser Hundeschule „Hundeknigge“ Die Hundeschule „Hundeknigge“ an der Weilenburgstraße gibt es seit 2014 in Heiligenhaus. Sylke-Claudia Mutze und ihr Team bieten klassische Kurse wie Welpen-, Gruppen- oder Einzeltraining, aber auch spezielle Kurse für Kinder und Hunde an. Außerdem werden dort Hunde, die im pädagogischen Bereich (zum Beispiel in Schulen) eingesetzt werden, und ihre Halter ausgebildet. Mehr Infos: www.hundeknigge.info oder 0172/1363220

Wie lange die Coronaquarantäne noch andauert weiß derzeit niemand, Fakt ist jedoch: Irgendwann kehrt ein Stück weit die Normalität zurück und damit auch die Tatsache, dass viele Hunde wieder mehrere Stunden alleine zuhause bleiben müssen. Wer jetzt nicht vorsorgt, könnte dann allerdings vor einer größeren Herausforderung stehen – mutmaßt die Hundekennerin. „Achten Sie bereits jetzt darauf, dass Sie mal alleine einkaufen, spazieren oder in einen anderen Raum gehen und lassen sie sich nicht den ganzen Tag von dem Hund einvernehmen. Sonst wird später der Trennungsschmerz für das Tier gewaltig werden.“