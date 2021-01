Kultur CVJM Heiligenhaus lässt sich in der Krise nicht hängen

Heiligenhaus. Lea Fernau ist die Vorsitzende des Heiligenhauser CVJM. Bekannt ist der Verein vor allem für seinen Posaunenchor, aber er macht mehr.

Im vergangenen Jahr hatte sich der CVJM Heiligenhaus viel vorgenommen – aber dann kam Corona mit all den bekannten Einschränkungen. Wie der Verein durchs Jahr gekommen ist und welche Ziele nun verfolgt werden.

„Wir hatten grobe Ideen für ein Bibelwochenende, an dem bestimmte Passagen genauer betrachtet werden. Außerdem wollten wir uns mit einem Sommergrillfest vorstellen“, so Lea Fernau, die erste Vorsitzende des „Christlichen Vereins Junger Menschen“ in Heiligenhaus, der vor allem durch seinen Posaunenchor bekannt ist. Der probt derzeit digital. Annette Bock, die gleichzeitig Schriftführerin des CVJM ist, unterrichtet ihre Jubgbläser ebenfalls über das Internet. „Das läuft sehr gut“, findet Lea Fernau.

Gespielt wurde nur im Freien

, so wie es von den Gesundheitsbehörden erlaubt war und selbstverständlich mit viel Abstand. Während des ersten Lockdowns erfreuten die Blechbläser vor dem Altenheim an der Schulstraße deren Bewohner. Vor Weihnachten hatten die Musiker dort wie am Caritas-Altenheim einen Auftritt, außerdem machten sie beim digitalen Weihnachtsmarkt des Kulturbüros mit.

Alljährlich organisiert der CVJM, der knapp 30 Mitglieder hat, am Morgen des ersten Weihnachtstags den Frühgottesdienst um 7 Uhr in der Alten Kirche. „Wir spielen dort und laden hinterher zu einem gemeinsamen Frühstück ein. 2020 ging dies leider nicht, coronabedingt“, bedauert Lea Fernau. „Für die Teilnehmer war das Frühstück kostenlos. Aber es wurde um einen Beitrag für die Partnerschaftsarbeit in Sierra Leone gebeten“, so Jan Schöttler, der zweite Vorsitzende des CVJM Heiligenhaus.

Spende für Projekt in Sierra Leone

Das kleine Land in Westafrika wurde durch Ebola bekannt. Der dortige YMCA ist über den Weltbund und dem Westbund in Wuppertal indirekt mit Heiligenhaus verbunden. Die bisherigen Spendenbeiträge waren Hilfe zur Selbsthilfe, wie dem Ausbau von Schulen, Lehrwerkstätten und Ähnlichem. "Da der Früh-Gottesdienst und somit die Kollekte ausfiel, haben wir den Betrag, der die Frühstückskosten ausgemacht hätte, an den YMCA Sierra Leone überwiesen. Er wird unter anderem für Hygieneartikel oder Ähnlichem verwendet, die dort auch dringend wegen der Corona benötigt werden“, weiß Jan Schöttler.

Für das neue Jahr gibt es erst einmal keine Planungen: „Wir mit unseren Blasinstrumenten sind die Letzten, bei denen die Coronabeschränkungen aufgehoben werden“, weiß Lea Fernau.