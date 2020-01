Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deges bietet wieder Bürgersprechstunden

Die Firma Deges bietet auch 2020 wieder Bürgersprechstunden an. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 19. Februar zwischen 17 und 18 Uhr, im Baubüro der Bauoberleitung/ Bauüberwachung, Hauptstraße 51.

Es folgen noch weitere Sprechstunden am 4. März und am 18. März zur selben Uhrzeit und am selben Ort.