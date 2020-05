Rettungseinsätze Drei Feuerwehreinsätze in Heiligenhaus an einem Tag

Gleich dreimal musste die Feuerwehr Heiligenhaus am Montag ausrücken – die einsatzstarken Wochen der vergangenen Zeit setzen sich somit fort.

Insgesamt dreimal musste die Heiligenhauser Feuerwehr am Montag, 25. Mai, ausrücken: Um 14.21 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus an der Kettwiger Straße gerufen. Eine 94-jährige Mieterin war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen. Die Feuerwehr konnte sich über eine offene Balkontür Zutritt zu den Räumen verschaffen, der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um die Seniorin. Um 16.08 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Haus an der Harzstraße angefordert: Seltsame Gerüche im siebten Stock hatten bei Bewohnern zu einem Kratzen im Hals geführt, eine Frau musste sich übergeben. Die Feuerwehr ging mit Atemschutzgeräten vor und bat alle Bewohner der betroffenen Etage, sich auf die Balkone zu begeben. Ein Feuerwehrchemiker geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei der Substanz um Pfefferspray gehandelt haben muss. Um 19.37 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Altenheim aus, nachdem dort eine automatische Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte. Vor Ort wurde ein verkohltes Baguette im vierten Obergeschoss als Ursache ausgemacht, ein Feuer gab es nicht, verletzt wurde niemand.