Erfolgreiche Heiligenhauserinnen bei „Jugend musiziert“

Beim 57. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für den Kreis Mettmann in Monheim am Rhein haben am vergangenen Wochenende auch die vier Teilnehmerinnen aus Heiligenhaus erfolgreich abgeschnitten.

Erste und zweite Preise für die jungen Musikerinnen aus Heiligenhausen

Mit jeweils 21 Punkten erreichten Jannika Pell und Sophie Dewald (beide Querflöte) in ihrer Altersgruppe (Geburtsjahrgänge 2008 und 2009) jeweils den 1. Preis, verpassten aber knapp den Einzug ins Landesfinale (ab 23 Punkte). Erza Dedinca und Patricia Gerß (ebenfalls beide Querflöte) schafften in der Gruppe der Geburtsjahrgänge 2004 und 2005 mit jeweils 19 Punkten den 2. Preis. Insgesamt hatten in diesem Jahr 150 Nachwuchsmusiker teilgenommen, 62 davon schafften mit einer Punktwertung von 23 oder mehr Punkten den Einzug in den Landeswettbewerb, der vom 20. bis zum 24. März in Essen ausgetragen wird. Allerdings können nur 50 von ihnen dort wirklich antreten, da zwölf der ausgezeichneten Kinder noch zu jung für die Teilnahme sind (möglich erst ab Geburtsjahr 2009).

Grosses Abschlusskonzert findet in diesem Jahr in Heiligenhaus statt

Die, die in Essen weiterkommen, qualifizieren sich für den Bundeswettbewerb vom 28. Mai bis zum 4. Juni in Freiburg im Breisgau. Besonders stark waren beim Regionalwettbewerb für den Kreis Mettmann in diesem Jahr die Solopianisten und die Bläserensembles vertreten. Alle Wettbewerbsteilnehmer vom vergangenen Wochenende erhalten ihre Urkunden im Rahmen eines Abschlusskonzerts am Samstag, 29. Februar um 17 Uhr in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums, Herzogstraße 75, in Heiligenhaus. „Jugend musiziert“ ist der renommierteste Musikförderpreis in Deutschland. Knapp eine Million Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen 57 Jahren teilgenommen. Für viele von ihnen war es der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.