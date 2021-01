Heiligenhaushaus. Ehrenstadtbrandmeister Karl Wilms ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Von 1971 bis 1989 leitete der die Feuerwehr in Heiligenhaus.

Die Heiligenhauser Feuerwehr trauert um Karl Wilms: Am vergangenen Montag, 17. Januar, ist der Ehrenstadtbrandmeister im Alter von 93 Jahren verstorben. Wilms leitete von 1971 bis 1989 die Heiligenhauser Wehr. Zu seinen Ehren tragen die Fahrzeuge der Feuerwehr Heiligenhaus und die hier stationierten Rettungswagen zwei Wochen lang Trauerflor.

Ein erfülltes Leben

Wilms konnte auf ein erfülltes Leben zurückblicken - langweilig wurde es nie. Die Heiligenhauser Feuerwehr ist gut aufgestellt. Es besteht eine Jugendfeuerwehr, ein Feuerwehrmuseum und die Feuerwache an der Dr.-Julius-Held-Straße. Viele wegweisende Entscheidungen fielen hierbei in die Amtszeit des verstorbenen Ehrenstadtbrandmeisters.

Im Januar 1946 eingetreten

Am 1. Januar 1946 trat der 18-Jährige der Löschgruppe Isenbügel bei. Berührungspunkte mit der Feuerwehr hatte er jedoch schon vorher. Vater Josef war selbst Mitglied der Feuerwehr gewesen und seine Mutter hielt das Feuerwehrhaus in Isenbügel in Ordnung.

Seit 1971 Wehrführer

1947 wurde Wilms Feuerwehrmann, 1951 Oberfeuerwehrmann. Über verschiedeneStationen, u. a. als Kassenprüfer, Führer der Löschgruppe Isenbügel und stellvertretender Wehrführer, rückte er 1971 auf den Posten des Wehrführers und Wacheleiters auf.

Jugendfeuerwehr gegründet

Im November 1972 gab Wilms den Startschuss für ein wegweisendes Nachwuchsprojekt: Er gründete die zweite Jugendfeuerwehr im damaligen Kreis. Einen weiteren umstrittenen Schritt ging Wilms 1987. Erstmals nahm die

Jugendfeuerwehr Mädchen in ihre Reihen auf. Ein leises Rumoren ging durch die

Feuerwehr - so ganz recht war es nicht jedem.

Auch technisch ging es für die Feuerwehr voran. 1975 wurde das letzte Kriegsfahrzeug aus dem Jahre 1943 ersetzt.

Was außer Dienst ging, wurde spätestens ab 1976 trotzdem der Nachwelt erhalten. In diesem Jahr eröffnete in der alten Schule Abtsküche das Feuerwehrmuseum.

Als 1976 der neue Kreis Mettmann einen einheitlichen Notfallrettungsdienst

etablierte, wurde in Heiligenhaus der erste vollwertige Rettungswagen stationiert. Vorher wurden Unfälle mit einem Krankenwagen, zum Teil nur durch einen Feuerwehrmann besetzt, gefahren.

Die Feuerwache neu gebaut

Anfang der 1970er Jahre stellte der Regierungspräsident in Düsseldorf fest, dass

die Heiligenhauser Feuerwache von 1929 unzureichend ist. Nach langen Ratsdebatten wurde 1981 der Grundstein für die heutige Feuerwache gelegt. Im November 1982 zog die Feuerwehr dann nach 53 Jahren aus dem Hinterhof vom Rathaus in das neue Gebäude.

Als er am 31.10.1989 aus Altersgründen als Leiter der Feuerwehr ausschied, verliehen ihm Bürgermeister Schwarze und Stadtdirektor Schroerschwarz den Ehrentitel "Ehrenstadtbrandmeister". Als besondere Ehrung der Stadt Heiligenhaus erhielt er 1996 die Schlotschmed-Medaille.

Ehrennadel bekommen

Kürzlich erreichte er noch einen ganz besonderen Meilenstein. Am 1. Januar 2021 erhielt der 93-jährige die Ehrennadel des Verbandes der Feuerwehren in NRW für 75-jährige Feuerwehrmitgliedschaft. Diese Ehrung hat es bis dato in Heiligenhaus noch nie gegeben. Weitere Berichte aus Heiligenhaus lesen Sie hier.