Heiligenhaus: 12.000 Narren feiern fröhlich beim Zug

Heiligenhaus Mehrere Züge wurden abgesagt

Zum Glück für Heljens fand der Heiligenhauser Karnevalszug am Samstag statt. Denn am folgenden Tag wurde es so richtig ungemütlich und stürmisch.

Daher mussten am Sonntag wegen schwerer Windböen gleich in mehreren umliegenden Städten die geplanten Karnevalszüge abgesagt werden: unter anderem in Essen-Kettwig, Essen-Werden sowie in Tönisheide in Velbert. Auch der Kinderkarnevalszug in Ratingen-Lintorf fiel dem Wetter zum Opfer.