Heiligenhaus: Angertalbahn musste mehrfach gesperrt werden

Heiligenhaus. Erst Wind, dann Schnee: Einige Bäume landeten auf den Gleisen der Angertalbahn in Heiligenhaus. Ein Turmtriebwagen kam zu Hilfe.

Während der Winterdienst die Heiligenhauser Straßen nach dem Schneefall schnell geräumt hatte, kam es auf der Bahnstrecke zu einigen Problemen. Innerhalb von drei Tagen musste die Angertalbahn wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden.

Nach dem Sturm am Donnerstag räumte die Feuerwehr unweit Wusten einen Baum vom den Schienen, am Sonntag brachen zahlreiche Bäume durch die Last des feuchten Schnees zusammen. Nachdem DB Netz einen Fußtrupp mit Motorsägen losgeschickt hatte, wurde aus Wanne-Eickel ein Turmtriebwagen ins Angertal geschickt. Mit dem Spezialfahrzeug werden normalerweise die Oberleitungen auf elektrifizieren Strecken in Stand gehalten werden.

Bäume gerieten durch Schneelast in Schieflage

Diesmal kontrollierte die Mannschaft entlang der Strecke in dem waldreichen Bereich die Bäume, die durch die Schneelast in Schieflage geraten waren und auf die Gleise zu fallen drohen. Unweit vom Haus Anger hatte der feuchte Schnee eine große Buche entwurzelt und anschließend die Bahn blockiert. Beim Umfallen wurden benachbarte Bäume angeschoben.

Von der Arbeitsbühne des Triebwagens konnten die Bahnmitarbeiter die angebrochenen Äste absägen. Die zahlreichen Schneespaziergänger auf dem parallel verlaufenden Wanderweg warteten geduldig, bis die Arbeiten beendet waren. Der Triebfahrzeugführer war von dem unerwartetem Ausflug auf die Kalkbahn begeistert: „Das ist eine echt schöne Landschaft hier!“