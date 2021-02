Heiligenhaus: Bodenproben sollen Altlasten enttarnen

Der Boden des Ruhrverband-Grundstücks am Abtskücher Teich in Heiligenhaus wird genau untersucht. Dazu werden Proben von Thomas Sprungmann (li) und Geologe Hauke Behrens entnommen. Die Ergebnisse gibt es nicht vor 2022.

Heiligenhaus Derzeit finden Baggerarbeiten direkt neben dem Abtskücher Teich statt. Der Boden soll auf eventuelle Altlasten hin untersucht werden.

Ein Bagger hat sich seinen Weg durch das Unterholz und zwischen den

Weiden entlang gebahnt, er steht nun mitten auf dem Grundstück des

Ruhrverbands am Abtskücher Teich. Hier werden an zwei Tagen Bodenproben

entnommen und im Labor auf ihre Inhaltsstoffe untersucht.

Zehn Schürfe werden entnommen

Dort, wo sich der Flurweg gabelt, ist normalerweise auf dem rund

eineinhalb Hektar großen Grundstück das Betreten verboten, Schilder

warnen vor der Gefahr einzusinken. In dieser Woche werden jedoch in

Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde insgesamt zehn Schürfe

entnommen. "Ende der 70er sind an dieser Stelle Sedimente aus dem

Abtskücher Teich abgelagert worden", berichtet Projektleiter Reinhard

Kolbe vom Ruhrverband. "Dafür wurde ein Saugbagger benutzt, der das

Material in eine künstliche Vertiefung geschaufelt hat."

Restbelastung an Schwermetallen

Holzbalkenverschlüsse sorgten dafür, dass das Wasser ablaufen konnte,

das Material selber setzte sich ab. Seitdem wurde das Gelände für 40

Jahre der Natur überlassen und nichts mehr daran verändert. 2019

wurde dann der Kreis auf das Gelände aufmerksam und beauftragte ein

externes Büro mit Untersuchungen des Bodens. Dabei wurde stellenweise

eine Restbelastung an Schwermetallen gefunden, so dass der Kreis das

Gelände für sich als Altlastenfläche einordnete.

Auch Oberflächenwasser wird untersucht

Nun wird nicht nur der Boden, sondern auch das Oberflächenwasser untersucht. "Es muss sichergestellt sein, dass das Grundwasser nicht belastet wird", macht

Biologe Christian Huber deutlich. "Deswegen muss nun auch die gesamte

Fläche betrachtet und nicht nur vereinzelte Proben entnommen werden",

verdeutlich der Geologe Hauke Behrens, der für den Ruhrverband tätig

ist, noch einmal das Vorgehen. Bis jetzt sei der Boden zum Glück

unauffällig, "er riecht zum Beispiel auch nicht wie Klärschlamm."

Proben bis in ein Meter Tiefe

Bei den Probenentnahmen gehen die Experten bis zu einem Meter in die Tiefe:

"Einmal werden Proben aus der Schicht bis 10 Zentimeter entnommen, dann

aus zehn bis 30 Zentimetern Tiefe, aus 30 bis 60 und schließlich aus 60

Zentimetern bis einem Meter Tiefe", so Behrens. Im Zweifelsfall gibt es

so die Möglichkeit, wenig Erde abtragen zu müssen, wenn beispielsweise

nur die oberen Schichten belastet sein sollten. "Menschen sind nicht

gefährdet, das Gelände ist abgezäunt, damit wird der

Verkehrssicherungspflicht genüge getan", im Vordergrund stehe der

Wirkungspfad Boden-Grundwasser, also der Blick darauf, ob gelöste Stoffe

ins Grundwasser gelangen könnten. Deswegen werden die Proben sowohl als

Feststoff als auch gelöst untersucht - wenn nichts mobilisierbar ist,

kann auch nichts ins Grundwasser gelangen.

Erste Prognose gibt Entwarnung

"Bis jetzt sieht es gut aus", wagt Hauke Behrens eine erste Prognose, "der Boden ist dicht und besteht aus feinkörnigen Schichten, eine Gefahr für das Wasser ist praktisch nicht gegeben." Möglich sei zudem auch, dass das "Spülfeld" zwischenzeitlich geräumt worden sei, das sei leider anhand der

Unterlagen nicht komplett nachvollziehbar.

Ergebnisse erst 2022

Neben ihm stehen bereits mehrere Eimer mit Deckel, die die Schürfe

enthalten, die direkt aus der Baggerschaufel entnommen werden. Müsste

dennoch Boden abgetragen werden, würde das übrigens auch das Aus für die

auf dem Gelände stehenden Bäume bedeuten. "Es gibt hier viele Bäume mit

Baumhöhlen, Weiden werden gern von Spechten genutzt und nach deren

Auszug zum Beispiel von Fledermäusen", erklärt Christian Huber.

Artenschutz auf der als "geschützter Landschaftsbestandteil“

ausgewiesenen Fläche geriete dann in Konflikt zum Grundwasserschutz.

Doch es wird ohnehin noch dauern, bis alle Proben ausgewertet sind, vor

2022 ist mit Ergebnissen nicht zu rechnen. Der Bagger ist schon am

Wochenende wieder verschwunden.

Info: Der Ruhrverband ist der größte der elf sondergesetzlichen Wasserwirtschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen. Hauptaufgaben sind unter anderem der Betrieb von Talsperren und die Regelung des Wasserabflusses.

