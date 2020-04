Heiligenhaus: Brief der evangelischen Gemeinde zu Ostern

Heiligenhaus. Auch wenn zu Ostern keine Gottesdienste besucht werden können, wird das Fest gefeiert. Die evangelische Kirche hat nun einen Osterbrief verfasst.

Zwar fallen wegen der Corona-Krise auch zu Ostern alle Gottesdienste für Kirchenbesucher aus. Doch natürlich wird dennoch Ostern gefeiert. Dazu hat das Presbyterium der evangelischen Gemeinde Heiligenhaus den folgenden Brief verfasst.

„Das Coronavirus hat auch das kirchliche Leben erreicht: Die Karwoche, in der wir uns am Palmsonntag an den Einzug Jesu in Jerusalem, am Gründonnerstag an sein letztes Abendmahl im Kreise seiner Anhänger, an den Verrat und die Verleugnung und schließlich am Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnern, müssen wir ohne Gottesdienste begehen. Zuhause, hinter verschlossenen Türen, vielleicht alleine oder im Kreise seiner Lieben mit seinen Sorgen und Ängsten: Wie wird es eigentlich weitergehen mit meinem persönlichen Leben, mit unserer Stadt, mit unserem Land, mit unserer ganzen Welt?

Gott ist ein Gott des Lebens

Pfarrerin Birgit Tepe hat den Osterbrief im Namen des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde verfasst. Foto: Heinz-Werner Rieck / FFS

Ja, die Menschen haben Angst hinter verschlossenen Türen. Und damit sind wir mit unserer Welt, mit unserem Leben mittendrin im Geschehen der Karwoche. Denn das war es, was die Jünger hatten: Angst. Angst vor der Ungewissheit der Zukunft. Wie soll es weitergehen? Angst davor, was mit ihrem Leben geschehen würde, Angst vor dem Alleinsein. Und sie stellten sich auch die Frage: Wo bist du, Gott, eigentlich in unserer Not?

Und sie erhielten eine Antwort: Gott ist nicht ein Gott des Todes, sondern ein Gott des Lebens. In ihre Sorge und Mühe, in ihre Not erging die wunderbare österliche Botschaft: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.

Ostern fällt nicht aus – Ostern ist immer

Vor 2000 Jahren erging diese Botschaft an die Menschen – und gerade an uns heute mehr denn je, dass Gott uns zuspricht. ‘Ich bin kein Gott in der Ferne, sondern ein Gott der Nähe, der in die Tiefe, in das Leid, das Elend der Menschen hinabgestiegen ist, mitgegangen ist, Leben erlebt hat.’ Wie wir im Heute und Jetzt. Und der uns gezeigt hat, wenn du hinterverschlossenen Türen sitzt: Du bist nicht allein.

Und darum fällt Ostern nicht aus. Ostern ist immer. Wir wünschen allen ein gesegnetes Osterfest im Namen des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde und des Pfarrerinnenteams. Bleiben Sie gesund. Wir stehen Ihnen natürlich gerne jederzeit telefonisch oder per Email zur Verfügung. Die Kontaktadressen entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder dem Gemeindebrief.“ Ihre Pfarrerin Birgit Tepe.