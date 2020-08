Mitte nächster Woche beginnt für die 241 i-Dötze der Ernst des Lebens. Autofahrer sollten daran denken, dass die Kinder nicht nur in der Schule, sondern auch im Straßenverkehr noch viel lernen müssen.

Schulbeginn Heiligenhaus: Brief des Bürgermeisters zum Schulstart

Heiligenhaus. Der Heiligenhauser Bürgermeister Michael Beck wendet sich zum Schulstart in einem Offenen Brief an alle Autofahrer und mahnt darin zur Vorsicht.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

in den nächsten Tagen ist es wieder so weit: Die Schulferien sind beendet und es beginnt ein neues Schuljahr. Große und kleine Schüler bestimmen zu Fuß, mit dem Rad oder in Bussen das Bild auf unseren Straßen. Für die ganz Kleinen beginnt mit ihrer Schulzeit zugleich ein neuer Lebensabschnitt. Ich wünsche unseren diesjährigen 241 Schulneulingen einen guten Schulstart sowie viel Freude und Erfolg beim Lernen!

Ich bitte alle Verkehrsteilnehmer, daran zu denken, dass Schulanfänger auch Verkehrsanfänger sind und den Anforderungen des Straßenverkehrs noch nicht immer gewachsen sind. Sie haben Schwierigkeiten, Entfernungen und Geschwindigkeiten eines Fahrzeuges richtig einzuschätzen, und haben Probleme, über parkende Autos hinwegzuschauen. Daher möchte ich um besondere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme bitten! Ein sicherer Schulweg ist eine permanente Herausforderung für alle Bürger. Jeder muss sich als Vorbild im Straßenverkehr verhalten und den Kindern helfen, ihren Schulweg ohne Gefahren kennenzulernen.

Kinder sollten in der ersten Zeit begleitet werden

Gerade im Nahbereich der Grundschule gilt langsames und aufmerksames Fahren Foto: Verkehrswacht Brilon

Die Eltern der Schulneulinge möchte ich bitten, ihre Kinder in der ersten Zeit zu begleiten, sie mit den Gefahrenstellen unter realen Bedingungen vertraut zu machen und ihnen somit Unterstützung, Aufmerksamkeit und Zuwendung für die Bewältigung des Schulalltags entgegenzubringen. Nur so lernt Ihr Kind, Sicherheit auf dem Schulweg zu gewinnen und sich an die erlernten Regeln zu halten, damit es den Schulweg künftig alleine bewältigen kann.

Ihr Kind sollte früh genug losgehen, denn wer sich beeilen muss, achtet weniger auf den Verkehr und neigt somit schneller zu einem Fehlverhalten. Insbesondere morgens entstehen an nahezu all unseren Grundschulen gefährliche Situationen durch Eltern, die ihre Kinder unmittelbar vor der Schule aus dem Auto aussteigen lassen oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite parken. Der Verkehr wird dadurch beeinträchtigt und die Sicht der Kinder stark eingeschränkt. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nur über die beampelten Übergänge gehen und parken Sie im Zweifel vorzugsweise ein Stück weit von der jeweiligen Schule entfernt.

2019: 23 Unfälle auf dem Schulweg im Kreis Mettmann

Laut Statistik der Polizei aus dem Jahr 2019 sank im Kreis Mettmann die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern auf dem Schulweg im Vergleich zum Vorjahr von 26 auf 23 Unfälle. In Heiligenhaus war im letzten Jahr ein Unfall mit einem Kind auf dem Schulweg zu verzeichnen. Daher hier erneut mein dringlicher Aufruf: Denken Sie an die Kinder im Straßenverkehr, seien Sie aufmerksam, nehmen Sie Rücksicht und verhalten Sie sich bitte als Vorbild!

Michael Beck